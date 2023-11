Green Caffè Nero wprowadza unikalną mieszankę ziaren „Winter Blend”

„Winter blend” to nowa, wyjątkowa mieszanka ziaren dostępna wyłącznie w kawiarniach Green Caffè Nero od 16 listopada 2023. Unikalna zimowa mieszanka powstała z połączenia trzech różnych metod obróbki ziaren kawy.

Jeżynowe Latte Fot. materiały prasowe / Green Caffè Nero

Marka kawiarni premium Green Caffè Nero ogłosiła dziś wprowadzenie nowej kawy „Winter Blend”, mieszanki dostępnej wyłącznie w Caffè Nero, która po raz pierwszy na polskim rynku łączy trzy różne metody obróbki ziaren, tworząc jedną mieszankę kawy. „Winter blend” będzie można znaleźć wyłączenie w kawiarniach Green Caffè Nero.

Winter Blend wykorzystuje kawę najwyższej jakości, pochodzącą bezpośrednio z upraw w Hondurasie, Salwadorze i Etiopii. Jest to unikalna kombinacja ziaren obrabianych trzema różnymi metodami: "naturalną", "honey" i "mytą". Kawa jest następnie wypalana przez mistrzów palenia Caffè Nero, którzy mają ponad 150-letnie doświadczenie, a następnie przygotowywana przez baristów w kawiarniach.

Unikalna dla Caffè Nero mieszanka Winter Blend występuje obok tradycyjnej mieszanki – Classico – i jest dostępna w każdej kawiarni, także jako kawa paczkowana w ziarnach i kapsułkach. Ma nuty smakowe czekoladowej praliny, śliwki, pomarańczy oraz przypraw i może być stosowana w każdej kawie na bazie espresso, w tym w napojach świątecznych, które wkrótce zostaną wprowadzone do oferty kawiarni.

Nową mieszankę można znaleźć wyłącznie w Green Caffè Nero, a jej charakterystyczny smak będzie teraz stanowił kluczową część rocznego programu kawowego Caffè Nero, w ramach którego w kawiarniach serwowane będą również specjalne kawy jednorodne (single origin).

Izabela Sakowska, odpowiedzialna za ofertę kaw i napojów w Green Caffè Nero, skomentowała: "Winter Blend idealnie uzupełnia naszą kawową ofertę: obok mieszanki Classico jest miejsce na mieszankę segmentu speciality: „Winter blend”. Jestem pewna, że ta kompozycja smakowa zachwyci naszych gości. Obróbka ziaren trzema sposobami jest całkowicie unikalna i zapewni klientom wyjątkowy smak i doznania, których nie znajdą nigdzie indziej. Jestem podekscytowana, że nasi goście będą mogli jej spróbować.”

Założone w 1997 roku przez Gerry'ego Forda, Caffè Nero to ciepłe, przyjazne miejsce spotkań społeczności, serwujące najwyższej jakości kawę i jedzenie. Nowa mieszanka Winter Blend jeszcze bardziej wzmacnia kawowy autorytet marki. Jest to unikatowa mieszanka trzech kaw jednorodnych obrabianych z użyciem trzech różnych metod. Pierwsza z kaw poddawana jest procesowi naturalnemu (co oznacza, że na słońcu suszone są pełne owoce kawowca), co zapewnia jej wiśniowy, owocowy charakter. Kolejna kawa korzysta z metody „honey” (podczas usuwania miąższu pozostawia się część pulpy do wyschnięcia bezpośrednio na ziarnach), skutkując dużą słodyczą i smakiem karmelizowanych migdałów.

Wreszcie, trzeci typ obróbki to metoda myta (gdzie ziarno oddzielane jest od reszty owocu i myte, aby w całości usunąć z niego owocową pulpę), która daje kawie czysty smak z nutą kandyzowanej pomarańczy.

Premiera „Winter blend” to jednocześnie czas wprowadzenia 3 nowych kaw sezonowych. Poza kawami klasycznymi goście będą mogli także spróbować sezonowego hitu Green Caffè Nero: jeżynowego latte lub dwóch nowości: latte piernikowego lub świątecznej delicji – o smaku czekolady i pomarańczy z bitą śmietaną i skórką pomarańczową. Wszystkie trzy kawy bazują na espresso przygotowanym z ziaren „Winter blend”.

Kawy sezonowe doskonale komponują się z bogatą ofertą jedzenia, przygotowaną specjalnie na święta. W najnowszej ofercie, która będzie dostępna w kawiarniach od 16 listopada, znajdują się m.in. sernik z wytrawną czekoladą i wiśniami, tort pralinowy z trzech rodzajów czekolady, francuska beza dacquoise, a także klasyczne pozycje takie jak kultowe ciasto Oscar czy staropolski piernik z powidłami śliwkowymi. Słodka oferta jest także uzupełniona wytrawnymi propozycjami, goście kawiarni mogą spróbować m.in. nowej bagietki wybornej z szarpaną wieprzowiną, sosem chrzanowym i kapustą piklowaną w soku z buraków. Gości lubiących zdecydowane smaki ucieszy także bagietka klasyczna z tapenadą z czarnych oliwek oraz propozycja lunchowa: quiche z gorgonzolą.