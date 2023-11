Odsłonięcie tego anty-posągu związane jest z premierą trzeciego sezonu THE OFFICE PL w CANAL+ online – serialu dla wszystkich tych, których szef jest idiotą. Do monumentu pozował Michał Holc (grany przez Piotra Polaka), Prezes siedleckiego producenta wody mineralnej Kropliczanka.

mat. prasowy

Kiedy CANAL+ przyszedł do mnie z tym pomysłem, pomyślałem – ODLOT! Kto nie chciałby mieć własnego pomnika i to jeszcze za życia? Później zrobiło się gorzej, bo okazało się, że to pomnik symbolizujący szefa idiotę. Symbolizujący kwintesencję roli, jaką gram w THE OFFICE PL od trzech sezonów. CEO Kropliczanki to skuteczny, inteligentny, odważny, kreatywny, empatyczny, kulturalny, wspierający, przystojny, wytrwały, wizjonerski, spontaniczny biznesmen. Tzn. taki jest tylko w swoich oczach. W rzeczywistości jest antytezą wszystkiego, co wymieniłem - mówi Piotr Polak, grający rolę Michała "szefa idioty" Holca.

Twórcami pomysłu są Miłosz Jacyna i Wojciech Augustyniak, były i obecny Head of Social Engagement w CANAL+ Polska.

Michał Holc jest takim narcyzem, że nawet pomnik szefa idioty byłby dla niego życiowym osiągnięciem. Bo w końcu to piękny złoty pomnik w centrum stolicy – ile osób się może pochwalić, że dostąpiło takiego zaszczytu? A że idioty? Bywa i tak... Nie ważne jak mówią, ważne żeby mówili. Kropliczankowa karawana jedzie dalej! Pewnie widząc ten monument wielu zwizualizuje sobie w miejsce twarzy Michała Holca byłych a może i aktualnych przełożonych. Mam nadzieję, że zrobi to z uśmiechem na twarzy, prosimy o brak agresji i niedewastowanie pomnika! - dodaje Wojciech Augustyniak.

Pomnik do 21 listopada można oglądać w warszawskiej Fabryce Norblina. Za realizację pomnika odpowiada Dział Kreacji CANAL+.

W trzecim sezonie THE OFFICE PL za kamerę powraca Maciej Bochniak, natomiast za scenariusz odpowiadają niezmiennie Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką i Rafała Kowalskiego, a także nowe twarze – Mateusza Króla i Małgorzatę Gorol. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska. Producentkami ze strony CANAL+ Polska są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman, natomiast producentem zewnętrznym jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński.

Nowe odcinki THE OFFICE PL są już dostępne w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.