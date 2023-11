Znaleźli w lesie niewybuch, a to, co zrobili potem, doprowadziło do tragedii. Nie żyje 26-latek

redakcja naTemat

26-letni mężczyzna zginął w eksplozji niewybuchu z czasów, do której doszło w lesie pod Sochaczewem. Jego rówieśnik trafił w ciężkim stanie do szpitala. Ustalenia mediów wskazują na to, że niewybuch eksplodował po tym, jak został wrzucony do ogniska.