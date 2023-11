Prezydenta Andrzej Duda przemawiał podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Fot. Prezydent.pl

W swoim przemówieniu głowa państwa na początku wiele uwagi poświęciła temu, jakie przestrogi współczesnym Polakom daje historia Europy i krwawych wojen. Andrzej Duda wymownie zauważył, że rozbiorów Rzeczpospolitej dokonały "państwa, którymi ona wcześniej rządziła i których stolice okupowała".

– To wielka lekcja historii. Mam nadzieję, że jest pamiętana nie tylko przez nas, ale że będzie pamiętana przez wszystkie następne pokolenia Polaków – aż do końca istnienia świata! Wierze, że dzięki tej pamięci tak długo będzie istniała niepodległa, suwerenna, wolna Rzeczpospolita – kontynuował.

Czasem mówią "to był cud"... Nieprawda! Oczywiście na pewno była w tym wielka opieka Opatrzności, były w tym 123 lata modlitw, wiary w to, że Polskę uda się odzyskać, ale przede wszystkim była siła, wielka siła narodu. Narodu, który trwał, wierzył, walczył, podtrzymywał na różne sposoby swoje istnienie, swój język, który pielęgnował swoje elity, który zwalany na kolana wstawał za każdym razem, który nie załamywał się tym, że ginęli kolejni...

W dalszej części przemówienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent zacytował gorzkie słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził, iż "Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi, a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym".

Tym wstępem Duda posłużył się, aby dalej nawiązać już do aktualnej sytuacji w Polsce. Stwierdził on, że o niepodległość należy walczyć także "mądrym prowadzeniem spraw państwowych".

– Ta mądrość nie oznacza tylko mądrych planów, ta mądrość nie oznacza tylko mądrych myśli i ideologii, ta mądrość oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego wielkiego dobra, jakim jest Rzeczpospolita – ocenił.

– O tym dzisiaj musimy przede wszystkim pamiętać! My, którzy znamy historię i wiemy, co stało się dwadzieścia jeden lat po 1918 roku – dodał prezydent. Przypominając, że w 1939 roku Polskę ponownie zniszczyły dwa sąsiednie mocarstwa – hitlerowska III Rzesza i ZSRR.

Później sporo uwagi Andrzej Duda poświęcił rosyjskiemu imperializmowi, którego objawem była ponad czterdziestoletnia okupacja Polski przez wojska radzieckie, a dziś doprowadził do wybuchu wojny w Ukrainie. – Nie trzeba nikomu – zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku – mówić, kto jest współczesnym zagrożeniem dla naszej suwerenności, naszej niepodległości – zauważył.

W końcowej fazie świątecznego wystąpienia głowa państwa podkreślała konieczność kontynuowania zbrojenia i zwiększania liczebności Sił Zbrojnych oraz budowania sojuszów. W tym kontekście Duda ciepło mówił jednak tylko o Stanach Zjednoczonych, a między słowami dał upust poglądom eurosceptycznym.

Polska niepodległa i suwerenna jest wtedy, kiedy to my sami o niej decydujemy (...). kiedy to nasz parlament na demokratycznych zasadach wybrany i na demokratycznych zasadach pracujący podejmuje najważniejsze dla Polski decyzje, decydując o jej przyszłości i o jej kształcie. Wtedy, kiedy wszystko to dzieje się pod kontrolą i za decyzją wyborczą i referendalną naszych rodaków, a nie innych państw i narodów.

Andrzej Duda

podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie