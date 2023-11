Na tej współpracy my też skorzystamy. Korzeniowski łączy siły z eobuwie.pl 

Światowej sławy chodziarz, kilkukrotny mistrz olimpijski i niekwestionowany autorytet w dziedzinie sportu, Robert Korzeniowski, został ekspertem sportowym eobuwie.pl. I wbrew pozorom nie jest to informacja istotna jedynie z PR-owego punktu widzenia. Na tym partnerstwie skorzystają wszyscy, którzy po raz kolejny obiecują sobie, że “w końcu zaczną się ruszać”.

Fot. materiały partnera

Prawda jest taka, że do tego, aby zacząć się ruszać, nie potrzebujecie właściwie nic, poza motywacją i dobrymi chęciami. Sprzęt – jasne, też jest ważny, ale powinniśmy raczej dopasowywać go do aktualnego poziomu naszej aktywności, a nie na odwrót.

Wydaje się, że właśnie takie przesłanie chce promować eobuwie.pl we współpracy z Robertem Korzeniowskim. Olimpijczyk z jednej strony będzie dzielił się z klientami multibrandu swoją ekspercką wiedzą i doradzał im na temat różnych typów obuwia sportowego (tak jak w niedawnej relacji z Budapesztu w Dzień Dobry TVN), z drugiej, zadba o to, aby zmotywować nas do mądrego i satysfakcjonującego wysiłku.

Aktywny spacer: “5 z Robertem”

Pierwsza okazja do tego, aby nieco się zmęczyć w towarzystwie mistrza olimpijskiego, nadarzyła się w październiku. Eobuwie.pl zorganizowało specjalny event: “5 z Robertem”. W jego ramach wszyscy chętni, aby w sobotnie przedpołudnie zaliczyć pięć kilometrów chodem, zgromadzili się pod warszawskim concept store eobuwie.pl.

Następnie, Robert Korzeniowski zabrał grupę na szybki marsz, w trakcie którego tłumaczył, czym tak naprawdę chód różni się od chodzenia i jak zacząć, żeby nie zniechęcić się do dłuższych, nieco bardziej wymagających spacerów. Nie zabrakło oczywiście ciekawostek na temat butów, niemniej jednak to właśnie sport wyszedł tu, można powiedzieć, na pierwszy plan.

Podcast dla początkujących walkerów: “O co chodzi?”

Sport, szczególnie ten amatorski, wychodzi również na pierwszy plan podcastu, jaki Robert Korzeniowski tworzy we współpracy marką eobuwie.pl oraz portalem bieganie.pl. I to właśnie jest prawdziwy skarb dla wszystkich tych, którzy marzą o tym, aby pewnego dnia magicznie zmienić się z kanapowca w sportowca-amatora.

Korzeniowski oraz zapraszani przez niego goście magikami nie są, więc żadnych czarodziejskich patentów nam nie sprzedadzą. Potrafią jednak przekonać, że taka przemiana wcale nie wymaga znajomości zaklęć - ale może być równie łatwa i przyjemna.

Nie da się ukryć, że kiedy myślimy o najprostszej formie ruchu – takiej, do której nie trzeba specjalnie się przygotowywać, kupować karnetów, czy rezerwować miejsc na zajęciach – jako pierwsze do głowy przychodzi bieganie. I to może być strzał w dziesiątkę. Ale na pewno nie dla wszystkich.

Spora część z nas po kilku wyjściach skutecznie się zniechęci. Zaczniemy za szybko, zbyt intensywnie, zbyt wysiłkowo, nabawimy się kosmicznych zakwasów, a w najgorszym wypadku kontuzji. Tymczasem można zacząć lżej i lepiej – od walkingu, czyli szybszego chodzenia.

W pierwszym odcinku podcastu z cyklu “O co chodzi?” Robert Korzeniowski gości Ryszarda Szula – trenera lekkiej atletyki I klasy oraz eksperta w dziedzinie fizjologii wysiłku sportowego. Panowie od lat przyjaźnią się i współpracują. Podzielają również pasję do rekreacyjnego wysiłku, którą próbują zarazić innych. Po wysłuchaniu ich rozmowy można uznać, że skutecznie.

Główne wnioski, jakie z niej płyną, są takie, że o ile nie szykujecie się do ataku na rekord świata, nie ma sensu się przeciążać. Nadmierny wysiłek może dawać efekty odwrotne od zamierzonych: zamiast budować wytrzymałość i spalać kalorie “spalimy” się ze zmęczenia, a uzyskany deficyt kaloryczny uzupełnimy podczas napadu wilczego głodu tuż po treningu. A przecież nie o to chodzi.

Jak ruszać się mądrze i dlaczego mniej intensywnie często znaczy więcej? Tego i znaczenie więcej dowiecie się z podcastu “O co chodzi?”, który już jest dostępny na YouTube:

Eventy chodziarskie i podcast to jednak niejedyne wspólne aktywności Roberta Korzeniowskiego i eobuwie.pl. W nadchodzących miesiącach z pewnością nie zabraknie wam pretekstów, żeby trochę pochodzić. Trzymajcie rękę na pulsie odwiedzając stronę eobuwie.pl oraz sprawdzając aplikację mobilną multibrandu.