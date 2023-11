Inchidris apeluje do fanów o pomoc. Zaginiony Natan Werkowski to jej brat

Gabriela Orzechowska jest influencerką znaną w sieci pod nickiem @inchidris. Gwiazda internetu w najnowszej relacji na Instagramie otworzyła się na tematy prywatne. Influencerka zaapelowała do swoich obserwujących o pomoc. Jak się okazało, zaginął jej 16-letni brat Natan.

Inchidris apeluje do swoich fanów o pomoc. Zaginął jej młodszy brat Fot. instagram.com / @inchidris

Gabriela Orzechowska od dłuższego czasu jest popularna w sieci pod pseudonimem Inchidris. Influencerka głównie otacza się w szeroko pojętej branży fashion. Wielu uważa ją za specjalistkę od makijażu czy też stylizacji włosów. Kobieta jest bardzo aktywna w sieci, a jej profil na Instagramie obecnie obserwuje ponad 166 tys. obserwatorów.

Choć zazwyczaj Inchidris swoje zasięgi wykorzystuje pod kątem potencjalnych współprac, tym razem postanowiła poruszyć bardzo bolesny dla niej temat. Jak się okazało, zaginął jej 16-letni brat. Choć w sprawę została już zaangażowana policja, Gabriela Orzechowska ma nadzieję, że im więcej osób wie, tym więcej może pomóc.

"Nigdy nie poruszałam tutaj tematów rodzinnych, ale wierzę w moc internetu i potrzebuję dzisiaj waszej pomocy" – napisała na samym wstępie Gabriela Orzechowska. Brat influencerki, Natan Werkowski miał wyjść z domu w Kętrzynie w poniedziałek o godzinie 11 i nie wrócił. Z wiadomości przekazanych przez Inchidris wynika, że mógł wsiąść w pociąg lub autobus do Poznania.

"Policja jest powiadomiona. Nie wiemy, w co jest ubrany, ale ma na sobie średni plecak w wojskowe wzory. Wzrost ponad 180 cm, włosy blond krótko obcięte, jasne oczy. Może być bez kurtki. Nie ma przy sobie telefonu ani żadnych dokumentów" – kontynuowała.

Nie da się ukryć, że zaistniała sytuacja kosztuje ją wiele emocji. Ma jednak nadzieję, że internauci pomogą w odnalezieniu jej brata i że nastolatek wróci do domu cały i zdrowy. "Jeżeli ktokolwiek go widział, bardzo was proszę o zgłoszenie tego do mnie lub na policję. Będę wdzięczna za każde udostępnienie i każdą informację, która może być cenna" – dodała Gabriela Orzechowska.

W kolejnych relacjach influencerka postanowiła opublikować kilka kadrów, na których widać 16-letniego Natana oraz wideo z TikToka z prośbą o lajkowanie i udostępnianie dalej. W ostatniej relacji Orzechowska udostępniła profil swojego męża, dodając: "Jeżeli ktoś z was widział, ma informacje na temat mojego brata, proszę napisać też o tym do mojego męża Macieja Orzechowskiego. Nie chcę, żeby coś nam umknęło."

"Nadal się nie znalazł" – podsumowała Inchidris.