Allegro Black Weeks - upoluj najlepsze oferty nawet do 50% taniej!

Artykuł PR Allegro

B lack Week jest wyczekiwanym wydarzeniem w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie. Obecnie przyjęło się wydłużać czas promocji obejmując nim także najbliższy poniedziałek (Cyber Monday), a nawet cały tydzień (Black Week), czy miesiąc (Black Month). Polscy konsumenci również chętnie robią zakupy w tym okresie - jak pokazało badanie Allegro więcej niż co drugi badany przyznaje, że korzysta z promocji podczas Black Week. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allegro wydłużyło największe święto zakupów na platformie aż do 25 dni - w tym roku Allegro Black Weeks potrwa aż do 30 listopada, a w tym czasie klienci mogą wybierać spośród setek tysięcy produktów w obniżonych cenach!