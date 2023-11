Uchodźcy z Ukrainy dziękują Polkom i Polakom. "Byliście z nami, kiedy to piekło się zaczęło"

redakcja naTemat

"Bez Was nie byłoby nas" to akcja społeczna, w której Ukraińcy dziękują Polakom za nadzwyczajne wsparcie udzielane od dnia wybuchu wojny. Skala tej pomocy już przeszła do historii nie tylko Europy, ale i świata. W emocjonalnym spocie Ukrainki, które po wybuchu wojny uciekły do Polski, dziękują Polkom i Polakom za ich wsparcie i za to, że mogą żyć, czasem zapominając o koszmarze, który przeszły i który wciąż przeżywają ich bliscy.