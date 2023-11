Idealna gra na prezent dla potterowców, ale nie tylko. Żaden gracz nie obejdzie się już smakiem

Od premiery pierwszej powieści o Harrym Potterze minęło już ponad 25 lat, a świat wciąż fascynuje się magicznym uniwersum wymyślonym przez J.K. Rowling. Po drodze były książki, filmy, programy telewizyjne i gry komputerowe. Potterowców są nadal miliony. Jeśli macie ich w swoim kręgu i myślicie nad prezentami dla nich, to gra "Dziedzictwo Hogwartu", dostępna już na wszystkich platformach, przyjdzie wam na ratunek.

"Dziedzictwo Hogwartu" (ang. Hogwarts Legacy) to wciągająca gra akcji RPG osadzona w świecie Wizarding World, któremu początek dały kultowe już książki o Harrym Potterze. Materiały prasowe / Warner Bros. Games

W branży gier wideo Harry Potter już dawno temu przetarł szlaki tworzonymi na kanwie kolejnych powieści i filmów produkcjami. Choć z każdą następną częścią seria graficznie ewoluowała, to ograniczała ją sztywna fabuła z narzuconym przez autorów biegiem wypadków. Nic więc dziwnego, że wielbicielom i wielbicielkom nastoletniego czarodzieja marzyła się długo gra o bardziej otwartym świecie i większej swobodzie działania.

Marzenia potterowców (przy okazji również fani i fanki w ogóle gier akcji RPG dostali prezent) spełniło studio Avalanche Software wraz z wydawcą Warner Bros. Games, a w Polsce dołożył się do nich jeszcze dystrybutor Cenega. To te marki wyczarowały grę "Dziedzictwo Hogwartu". Najpierw (10.02.2023) na PS5, Windows i XSX/S, później na PlayStation 4 i Xbox One (05.05.2023), a od 14 listopada 2023 również na Nintendo Switch.

Ta dostępna już na wszystkich platformach gra wideo nie tylko zebrała bardzo dobre recenzje, ale także stała się jednym z najlepiej sprzedających się tytułów 2023 roku. Notowane wciąż imponujące wyniki sprzedaży świadczą o tym, że trafiła w gusta milionów, zarówno wiernych potterowców, jak i graczy. Co oferuje ta magiczna produkcja, jakie są jej najmocniejsze atuty i dlaczego "zagra" jako prezent?

"Dziedzictwo Hogwartu" (ang. Hogwarts Legacy) to wciągająca gra akcji RPG osadzona w świecie Wizarding World, któremu początek dały kultowe już książki o Harrym Potterze. Pomyślany jako prequel tytuł przenosi gracza do tego czarodziejskiego uniwersum pod koniec XIX wieku – do roku 1890, a więc sto lat przed wydarzeniami z bestsellerowego cyklu powieściowego autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling.

Gracz wciela się w postać ucznia lub uczennicy Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie na początku piątego roku nauki. Okazuje się, że ów główny/a bohater/ka włada starożytną magią, która stanowi klucz do antycznego sekretu mogącego podzielić świat czarodziejów i wystawić go na zagrożenie. W kreowaniu grywalnej postaci gracz ma dużą swobodę – może wybrać nie tylko jej płeć, ale także wygląd, głos i typ ciała.

Losami tak stworzonego przez siebie czarodzieja lub czarownicy gracz pokieruje w otwartym świecie. Oznacza to, że na młodego adepta lub młodą adeptkę magii czeka nie tylko intrygujący główny wątek fabularny (z możliwością podejmowania na pewnych etapach decyzji zmieniających bieg wydarzeń i modyfikujących możliwe zakończenia) i mnóstwo pobocznych zadań, ale także możliwość swobodnego eksplorowania mapy.

Otwarty świat gry można przemierzać na różne sposoby: pieszo, na miotle, na grzbiecie magicznych stworzeń takich jak testrale i hipogryfy lub za pomocą systemu szybkiej podróży tj. sieci Płomieni Fiuu. Epicka podróż wiedzie zarówno przez nowe (np. wioska Feldcroft, zamek Rookwood, dwór Cape) jak i przez znajome miejsca (m.in. zamek Hogwart, wioska Hogsmead, puszcza Zakazany Las), wszystkie wykreowane w scenerii Szkocji.

Podczas przygód w tym czarodziejskim świecie XIX wieku gracz będzie rozwijał/a umiejętności, w tym magiczne zdolności, swojej postaci. W grę wchodzi nauka potężnych zaklęć, warzenia eliksirów, zbierania i hodowania roślin oraz oswajania fantastycznych zwierząt i opiekowania się nimi. W miarę postępów czarodziej lub czarownica może też rozwijać relacje z innymi uczniami i opracowywać własny, specjalny styl walki.

W centralnym miejscu akcji gry, czyli w tętniącej życiem uczelni w Hogwarcie, przydzielony do jednego z czterech domów (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff), gracz weźmie udział w różnorodnych lekcjach i zajęciach, spotkaniach z profesorami czy misjach z uczniami. Natomiast w okolicach szkoły czekają go/ją nie lada wyzwania i starcia ze śmiertelnie groźnymi przeciwnikami takimi jak trolle, gobliny czy czarnoksiężnicy.

Twórcy "Dziedzictwa Hogwartu" zadbali o oszałamiającą grafikę. Duże wrażenie robią oddany z pieczołowitością i bardzo rozbudowany Hogwart oraz zapierające dech w piersiach górzyste tereny szkockiego regionu Highlands. Emocjonującą rozgrywkę urozmaicają wywołujące nostalgię znajome nuty inspirowane magiczną muzyką z filmów o Harrym Potterze. Dlatego sprezentowanie tego tytułu również graczom niekoniecznie mającym w małym palcu uniwersum Wizarding World powinno być strzałem w dziesiątkę.

Gra jednoosobowa "Dziedzictwo Hogwartu" w pudełkach dostępna jest w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej na platformach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One oraz Nintendo Switch w edycji standardowej i Deluxe. Na konsole można ją kupić w wydaniu pudełkowym.