Majewski nabija się z misji Morawieckiego. Pomógł mu znany aktor

Cała Polska oczekuje na to, co wydarzy się w najbliższym czasie na polskiej scenie politycznej. Mimo że PiS nie ma wystarczającej ilości mandatów, możliwość utworzenia rządu otrzymał Mateusz Morawiecki. Teraz na komentarz pokusił się Szymon Majewski w lekko satyryczny sposób. Pomógł mu w tym znany aktor.

Oczy całej Polski skierowane są w kierunku ulicy Wiejskiej, gdzie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Do życzenia wiele pozostawiało zachowanie polityków. Szerokim echem odbiła się postawa Szymona Hołowni, który jako nowy marszałek Sejmu usilnie próbował zapanować nad pozostałymi politykami.

To, co dzieje się na scenie politycznej, szeroko komentują również satyrycy i artyści kabaretowi. Nieustannie powstają nowe skecze i stand upy. Teraz Szymon Majewski w swojej audycji na antenie Radia ZET postanowił żartobliwie skomentować formowanie nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego. Jego rozmówcą był znany aktor, który wcielił się w rolę Ryszarda Terleckiego.

– Premier Mateusz Morawiecki próbuje stworzyć nowy rząd, żeby mu się to udało, musi przeciągnąć na stronę PiS posłów KO i innych partii. Zadanie to powierz mistrzowi sejmowych sztuczek, wirtuozowi komunikacji, wilkowi w lisiej skórze, rysiowi w terleckiej skórze, czyli Ryszardowi Terleckiemu – rozpoczął Majewski.

Aktor Michał Zieliński, który gościł w audycji "Szymon Majewski szał", wcielił się w rolę Ryszarda Terleckiego. Po chwili zaczął żartobliwie opowiadać o formowaniu rządu i "swoich" sposobach na przekonanie polityków opozycji do koalicji.

– Jestem coraz bliżej, zataczam kręgi, czaruje, zbliżam się, oddalam. Wiem, gdzie Konfederacja je śniadania. Już wykonałem ruch przyciągający – zabrałem im cukierki i zostawiłem kartkę "Chcecie cukierki? Przyślijcie Bosaka do pokoju 210 R. T.". Wyczaiłem, gdzie Joanna Mucha poprawia makijaż, napisałem na lustrze szminką "Szukasz lepszych cieni, idź do gabinetu cieni R. T". Ja już nawet numer do Hołowni tajnymi kontaktami zorganizowałem, dzwonię, a tam Prokop odbiera – mówił Zieliński.

Woźniak-Starak o Hołowni

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak zabrała głos w sprawie posiedzenia nowego rządu. Dziennikarka TVN żartobliwie odniosła się do nowej roli Szymona Hołowni w swojej relacji na Instagramie:

No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę, prowadząc 'Mam talent!', ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie, wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni, dobra robota!

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia przez 12 lat pełnił rolę gospodarza "Mam talent". Widzowie uwielbiali jego duet z Marcinem Prokopem. W 2019 roku odszedł z programu rozrywkowego.

"A już w sobotę – po raz ostatni... Po 12 latach (...) Mnóstwo wspaniałych ludzi za kulisami, na scenie. Długie dni i wieczory z najlepszą na świecie ekipą. Stworzenie duetu (a to bardzo trudna rzecz) z Marcinem. Nowe telewizyjne umiejętności. Dobre (a czasem trudne) emocje... Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) – dziękuje. I na pewno się nie rozstajemy!" – napisał wówczas Hołownia.