Netflix skasował serialowy hit fantasy po dwóch sezonach. Fani serii są zdruzgotani

Ola Gersz

N ie będzie trzeciego sezonu "Cienia i kości". Serial fantasy z Benem Barnesem na podstawie bestsellerowej serii książek Leigh Bardugo został anulowany przez Netfliksa po drugim sezonie, co oznacza, że fani nie zobaczą zakończenia wątków z powieści, ani nie dowiedzą się, co dalej. Widzowie są niepocieszeni, a to nie jedyny serial, który właśnie skasował gigant streamingu.