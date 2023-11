"Raczej nie ma złudzeń, że gdzieś go zechcą. A zapowiedzi nowego medium PiS-owego to póki co tylko słowa. Obecnie pracuje on nad... kanałem na YouTube" – ujawnia naTemat.pl informator z otoczenia Michała Rachonia, który zdradza, co znana twarz TVP kojarzona jednoznacznie z PiS planuje robić w najbliższej przyszłości.





Dokąd Rachoń ucieka z tonącego okrętu "Woronicza"? Gwiazdor TVP chce robić karierę na... YouTube

Dorota Kuźnik

