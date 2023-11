Skandal przy wyborach młodzieżowego słowa roku. "Zakazane" słowo zostało wycofane

PWN ogłosił dwadzieścia najpopularniejszych słów, które znalazły się w finale tegorocznego Młodzieżowego Słowa Roku. Na liście początkowo znalazło się słowo "kys". PWN zdecydowało się jednak na wycofanie kontrowersyjnego skrótu. Według jednej definicji jego znaczenie to kwintesencja zła, z którym młodzież mierzy się w internecie.

Młodzieżowe słowo roku. Wycofano "zakazane" słowo Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Skandal z Młodzieżowym Słowem Roku

15 listopada, PWN ogłosił dwadzieścia najpopularniejszych słów, które znalazły się w finale tegorocznego Młodzieżowego Słowa Roku. Na liście wśród 19 innych haseł pojawiło się słowo "kys". Organizator postanowił wycofać kontrowersyjne powiedzenie. Powód? To skrót od angielskiego "kill yourself". Z jednej strony słowo "kys", które znalazło się w finałowej dwudziestce, wywołało oburzenie. Z drugiej strony internauci bronili go, podkreślając, że nie ocieka hejtem, a co najwyżej pogardą. Używa się go bowiem także w znaczeniu "odczep się" chociaż dosłownie znaczy "zabij się".

Co ciekawe, PWN podawał, że "kys" używane jest również jako "keep yourself safe", czyli "uważaj na siebie". Nie zmienia to jednak faktu, że większość użytkowników wybiera kontrowersyjne znaczenie i to ono właśnie dominuje wśród młodzieży. Gdy tylko "kys" pojawiło się w plebiscycie, wiele osób zaczęło kwestionować zasadność tego wyboru.

"Nikt nie wskazał, że używał tego wyrazu lub rozumiał go jako wezwanie do przemocy czy samobójstwa. Nikt nie przyjmował tego akronimu dosłownie. Pojawiły się nawet przykłady użycia w znaczeniu "ogarnij się". Te znaczenia "niedosłowne" zdecydowały o pozostawieniu tego nowego skrótowca – wyjaśniała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Anna Wileczek, przewodnicząca jury w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku.

PWN zdecydowało się więc na usunięcie słowa, podkreślając jednak, że nadesłane w pierwszym etapie konkursu definicje nie wskazują na powszechne użycie słowa kys w takim [negatywnym – red.] znaczeniu.

Jak poza tym wygląda finałowa dwudziestka?

Finałowa lista 20. słów i wyrażeń (w kolejności alfabetycznej):

bambik,

baza,

bratku/bruh,

cringe,

delulu,

drillowiec,

fr/FR,

git,

imo,

kys, (usunięte już)

LOL,

NPC,

odklejka,

oporowo,

rel,

rizz,

side-eye,

sigma,

slay,

zgerypała.

Warto wiedzieć, jak wybierane jest Młodzieżowe Słowo Roku. Finałowa dwudziestka została wybrana spośród propozycji najczęściej zgłaszanych przez Internautów, spełniających jednocześnie kryteria regulaminowe.

Nad wyborem finalistów pracowało Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński (Polityka). Jurorów wspierał zespół doradczy nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK, a także przedstawiciele PWN. Co oznacza każde ze słów? Wszelkie definicje możecie znaleźć w naTemat tutaj. Poza tym przeczytać możecie więcej o tym, kim są drillowcy także w znaczeniu społecznym oraz więcej o znaczeniu słowa cringe.