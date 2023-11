Zamordowaną 45-latkę znalazły dzieci. Śledczy zabrali głos ws. brutalnej zbrodni w Szumsku

Do makabrycznego odkrycia doszło w tym tygodniu w Szumsku na Mazowszu. Znaleziono tam ciało 45-latki. Kobieta została zbita w brutalny sposób – miała odciętą głowę. Coraz więcej wiadomo o sprawie, a media ustaliły, że zwłoki matki odnalazły jej córki, które wróciły ze szkoły.

Szumsk na Mazowszu. Nowe informacje ws. 45-latki z obciętą głową (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Jakub Hap/Polska Press/East News

Szumsk na Mazowszu. 45-latka została brutalnie zamordowana

Przypomnimy: ciało 45-latki znaleziono we wtorek w miejscowości Szumsk na Mazowszu. – Zgłoszenie dostaliśmy we wtorek po godzinie 15:00. Ciało kobiety znaleziono na terenie domu jednorodzinnego, w którym mieszkała – powiedziała wówczas portalowi "Warszawa. Nasze Miasto" asp.szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński przekazał z kolei, że zatrzymano podejrzanego o dokonanie zabójstwa. To 27-letni mężczyzna.

Prokuratura: 27-latek usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

– Przyznał się i użył dwóch noży. Uciekł z miejsca po zabójstwie. Usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do czego się przyznał. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego do sądu w Mławie – powiedział prokurator Marcin Bagiński, cytowany przez "Super Express".

Gazeta dowiedziała się też, że ciało kobiety znalazły jej córki, które do domu wróciły ze szkoły.

"SE" ustalił również, że podejrzany o zabójstwo Paweł O. to brat zabitej 45-latki Ewy K. Pochodzili z rolniczej rodziny. Ojciec nie przekazał mu jednak gospodarstwa. – Paweł to lekkoduch. Lubił pobawić się i rozbijać samochodami – mówiła o nim "SE" sąsiadka rodziny.

Gazeta ustaliła również, że miał mieć za to żal do rodziny. To miało powodować konflikty z bliskimi. Z tego powodu Ewa K., aby załagodzić sytuację, wzięła dla niego pożyczkę na 80 tys. zł.