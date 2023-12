Pomysłowy i praktyczny prezent świąteczny dla komputerowca. Tchnie nim drugie życie w swój sprzęt

Zapewne w swoim otoczeniu masz kogoś, kogo konikiem są komputery, a jeśli tak w istocie jest, to może już dociekasz, co takiej osobie kupić na prezent gwiazdkowy. Oryginalnym pomysłem jawi się dysk wewnętrzny – szybszy, wydajniejszy i bardziej pojemny tchnie drugie życie w laptopa, PC czy konsolę. Przyniesie sprzętowi nową prędkość, płynność działania i pamięć. Mocną ofertę na tym polu ma Samsung na czele z 990 PRO.

Na tegoroczne Święta marka Samsung poleca szukającym prezentu dla komputerowca sprawdzone dyski wewnętrzne (na czele z 990 PRO) i zewnętrzne (z wiodącym SSD T9), kompatybilne ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami. Materiały prasowe / Samsung

Samsung, jeden ze światowych liderów w dziedzinie zaawansowanych technologii pamięci, proponuje wszystkim tym, którzy cenią sobie wygodę użycia podczas codziennej pracy na sprzęcie komputerowym, dyski wewnętrzne oparte na najnowszych autorskich technologiach i udoskonalonych sterownikach. Szukającym technoprezentów poleca trzy modele: 990 PRO 4 TB, 990 PRO z radiatorem i 870 EVO SATA III 4 TB.

– W miarę rosnącego zainteresowania treściami o wysokiej rozdzielczości, przy jednoczesnym szybkim przetwarzaniu danych, efektywne dyski korzystające z technologii NVMe2 stają się kluczowymi składnikami każdego osobistego komputera. Modele 990 PRO oraz 990 PRO z radiatorem doskonale odpowiadają na wymagania współczesnego użytkownika – komentuje Radosław Szulik, Head of Product Management, Samsung Memory w Samsung Electronics Polska.

Model 990 PRO 4 TB należy do najbardziej zaawansowanych na rynku dysków SSD, a rozwiązania o tych parametrach są rzadko dostępne. Wysoki poziom szybkości i wydajności łączy z niezwykle niskim zużyciem energii. W swojej kategorii charakteryzuje się jedną z najwyższych prędkości odczytu/zapisu losowego – o 40 proc. i 55 proc. wyższe niż w poprzednim modelu – 980 PRO. Natomiast jego wydajność na jeden wat jest o 50 proc. lepsza niż w przypadku poprzednika. Wszystkie te atuty można zamknąć w stwierdzeniu, że dysk ten osiąga wysoki poziom wydajności, jaką można uzyskać przy wykorzystaniu interfejsu PCIe 4.0. Jak przetłumaczyć te sukcesy na język osób będących na bakier z technologią? Korzyści z używania tego dysku to m.in. ograniczenie przerywania obrazu w grach, skrócenie czasu ładowania wysokiej jakości materiałów wideo czy redukcja opóźnienia ekranu do minimum.

Jako prezent dysk zadowoli graczy, twórców oraz entuzjastów technologii poszukujących pamięci masowych z najwyższej półki. Bo przyniesie nową jakość nie tylko w trakcie realistycznych rozgrywek przy najnowszych gamingowych tytułach, ale także podczas pracy nad materiałami graficznymi 3D/4K czy przy analizach dużej ilości danych. Da również mnóstwo miejsca na ich przechowywanie, bo aż 4 TB (4096 GB).

Z myślą o użytkownikach szczególnie intensywnie eksploatujących swoje maszyny warto rozważyć na prezentowy zakup model 990 PRO Heatsink, czyli wersję 990 PRO z radiatorem. Ten dodatkowy element sprawia, że dysk inteligentnie zarządza energią cieplną. Wydajny i cienki radiator pozwala na utrzymanie wysokich parametrów podczas grania lub wykonywania wymagających operacji obliczeniowych.

Szukając solidnego, ale nieco tańszego dysku wewnętrznego, można skusić się na 870 EVO SATA III 4 TB. Ten jeden z najczęściej wybieranych dysków SSD na świecie osiąga z kolei maksymalny limit interfejsu SATA, a jego atuty można streścić w trzech słowach: wydajność, niezawodność i kompatybilność. Obrazu całości dopełnia jego prosty montaż i bezproblemowa instalacja przy użyciu oprogramowania migracyjnego.

Dysk nadaje się idealnie do codziennego korzystania z komputera, "udźwignie" też przetwarzanie wideo 8K. Śmiało zaspokoi więc potrzeby twórców treści, profesjonalistów z branży IT czy zwykłych użytkowników. Podobnie jak ww. nowsze modele obsługuje oprogramowanie Samsung Magician, bogaty zestaw narzędzi do monitorowania stanu dysku, ulepszania wydajności, zabezpieczania danych czy pobierania aktualizacji.

Jeśli kupowany prezent ma być przeznaczony dla komputerowca gromadzącego i często przenoszącego gigabajty danych, to u jednego z liderów rynku pamięci, jakim jest Samsung, są też przenośne dyski zewnętrzne z najwyższej półki. W tej kategorii prym wiedzie SSD T9 4 TB z prędkością sekwencyjnego odczytu i zapisu do 2000 MB/s. Dysk ten może przesłać plik o wielkości 2 GB w czasie ok. 1 sekundy.

Wśród innych sprawdzonych dysków zewnętrznych znajduje się też SSD T7 Shield 2 TB. Ten poręczny i odporny model oferuje prędkości sekwencyjnego odczytu/zapisu 1050/1000 MB/s i jest 9,5 razy szybszy niż zewnętrzne dyski twarde. Kolejna propozycja dla poszukiwaczy upominków to SSD T7 USB 2 TB z wynikami 1050/1000 MB/s. Wygodę jego podłączenia zapewniają dołączone kable USB typu C do C i typu C do A.

Wszystkie dyski zewnętrzne i wewnętrzne, polecane na prezent na tegoroczne Święta, współpracują bezproblemowo z najnowszymi komputerami PC i Mac, smartfonami i tabletami z systemem Android oraz konsolami do gier. Każdy komputerowiec będzie mógł więc zrobić z nich użytek. W razie dodatkowych pytań przegląd niezawodnych i szybkich nośników danych SSD marki Samsung dostępny jest pod tym adresem.