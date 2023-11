Szykujesz dom na Boże Narodzenie? Podczas porządków nie zapomnij, by znaleźć czas także dla siebie

Jeżeli twoje pierwsze skojarzenia z nadchodzącym Bożym Narodzeniem to stres i zmęczenie, warto już teraz powiedzieć “stop” i zatrzymać się na chwilę. Każdy zasługuje w tym czasie na odpoczynek i spokój. Domowych obowiązków związanych z przygotowaniem świąt jest jednak dużo, a wiemy, że “samo się nie zrobi”. Dlatego trzeba ułatwić sobie życie. Istnieją pomysły i rozwiązania, które odciążą całą rodzinę podczas przedświątecznej gorączki i sprawią, że zaoszczędzimy i siły, i czas. Jak to zrobić?

Fot. materiały promocyjne Karcher

Każdy lubi, gdy już przed świętami w domu czuć bożonarodzeniowy nastrój. Dekoracje, choinka, świąteczne piosenki i zapach mandarynek to jedno, ale wiemy, że to także czas niewdzięcznych obowiązków. Świąteczne porządki nie muszą jednak zepsuć nam magii tych chwil. Jeżeli wszystko zaplanujemy odpowiednio wcześniej, podzielimy obowiązki i dobierzemy sprzęt i akcesoria, nie przepracujemy się, nasz dom będzie gotowy na święta, a my będziemy bardziej wypoczęci i gotowi na bezstresowe Boże Narodzenie.

Przede wszystkim: planowanie

Zacznijmy od ustalenia, co na pewno musimy zrobić w domu przed świętami. Co jest najważniejsze, a co można odpuścić? Wystarczy prosta lista rzeczy “do zrobienia”, na której łatwo podzielić zadania między domowników i z której potem będziemy mogli wykreślać kolejne wykonane obowiązki.

Tworząc taką listę pamiętajmy o tym, by nie przeszarżować. Być może okaże się, że najwięcej pracy i uwagi wymagają tylko pomieszczenia, które decydują o świątecznej atmosferze. Być może będzie to salon i kuchnia, w których spędzamy najwięcej czasu, a może też balkon, który chcemy udekorować świątecznymi ozdobami, by wyglądał zjawiskowo? Dzięki temu skoncentrujemy się na tym, co ważne, i nie zmarnujemy czasu i sił na dokładanie sobie zbędnych zadań. Przemyślane i efektywne porządki zmienią nasz dom w ciepłą i rodzinną przestrzeń, a my nie narazimy się podczas nich na stres, kłótnie czy zmęczenie.

Klasyka świątecznych porządków, czyli okna

Są obowiązki, z których trudno zrezygnować. By wpuścić do domu więcej tak potrzebnego zimą słońca, warto zaplanować mycie okien. O ile wybór choinki czy dekorowanie świątecznego stołu to przyjemne zadania, tak do tej świątecznej “tradycji” z reguły nie ma wielu chętnych. Nic dziwnego: to przecież marznące dłonie, przymarznięte szyby i dużo pracy w mało komfortowej temperaturze. Dlatego warto sięgnąć po akcesoria, które pomogą nam nie tylko podczas świątecznych porządków.

Odpowiednia myjka do okien odczaruje ten przykry obowiązek i pozwoli szybko uporać się z myciem okien nawet zimą. Myjka do okien Kärcher WV 4-4 PLUS pomoże nam wpuścić więcej światła do domu. Skutecznie pozbywa się smug, kropli i trudnych do usunięcia zabrudzeń. Myjka tego rodzaju pomoże nam zresztą nie tylko przy myciu okien. Nadaje się również do czyszczenia innych gładkich powierzchni w całym domu: blatów, drzwi lodówki, luster czy stolików. Dodatkowa zaleta: myjka Kärcher WV 4-4 PLUS zbudowana jest tak, że podczas czyszczenia zbiornika nie mamy bezpośredniego kontaktu z brudną wodą.

Podłoga na każdą okazję

Niezależnie od tego, czy podczas świąt więcej czasu spędzamy w jadalni, kuchni czy salonie, wszędzie warto zadbać o czystą podłogę. Tak, by w każdym pomieszczeniu każdy czuł się komfortowo: niezależnie od tego, czy ma na nogach kapcie czy świąteczne skarpety. Podłoga to w rodzinnych domach także miejsce zabaw dla dzieci. Czy oznacza to odkurzanie i mycie podłóg? Tak, ale istnieją urządzenia, które pomogą nam zrobić to za jednym razem.

Mop elektryczny FC 4-4 firmy Kärcher to urządzenie, dzięki któremu nie musimy już odkurzać podłogi przed myciem. Usuwa mokre i suche zabrudzenia: pomoże nam nie tylko przed świątecznymi spotkaniami, ale także po nich. Mop Karcher jest zasilany baterią, więc korzystanie z niego jest po prostu wygodne nawet w trudno dostępnych miejscach, np. pod świątecznym stołem, wokół którego podczas świąt często dostawiamy dodatkowe krzesła. Dodatkowa zaleta: niskie zużycie wody i oszczędność.

Codzienny i samodzielny pomocnik

Podczas przedświątecznej krzątaniny czasami po prostu nie ma czasu i… ochoty, by zająć się sprzątaniem. Czekają na nas bardziej angażujące obowiązki w kuchni albo kuszący i zasłużony wypoczynek na kanapie z ulubionym świątecznym filmem. W takich sytuacjach bezcenne będą automatyczne roboty sprzątające. My zajmiemy się tym, co dla nas ważne, a niewdzięczne obowiązki zrobi za nas nasz towarzysz.

Nie musimy się martwić o staranność, bo są roboty, które czyszczą zarówno na mokro, na sucho, jak i łączą obie opcje. Taki trójstopniowy system ma Robot RCV 5 firmy Kärcher. Możemy powierzyć mu każdą powierzchnię, bo odkurzy i wyczyści zarówno twarde posadzki, jak i wykładziny czy dywany. Robot ten ma też podkładkę z mikrofibry, która pełni funkcję mopa. Dzięki podwójnemu laserowemu wykrywaniu obiektów poradzi sobie w każdym pomieszczeniu.

Pomoc na ostatnią chwilę

Wszyscy to znamy: wszystko dopięte na ostatni guzik, w domu pachnie ciastem, okna umyte, podłogi pozmywane, stół nakryty, a nagle w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu pojawia się plama. Ktoś wyleje filiżankę z barszczem, a na czekającą na gości kanapę wskoczy nagle nasz psiak z błotem na łapkach po spacerze. Zdarza się. To nic strasznego, a na dodatek możemy przygotować się takie przygody.

Pierwszą pomoc w tej sprawie niosą odkurzacze piorące, które błyskawicznie usuwają wszelkie zabrudzenia i plamy z powierzchni tekstylnych. Odkurzacz Kärcher SE 3-18 Compact został stworzony po to, by radzić sobie z takimi niespodziewanymi wyzwaniami. Pomoże nam nie tylko w domu, ale też np. w aucie. Sprzęt tego rodzaju czyści i odkurza jednocześnie, a przy tym ma niewielkie rozmiary i jest bardzo poręczny. Wystarczy chwila, by niespodziewana plama zniknęła i nasz wysprzątany dom powrócił do swojego świątecznego blasku.

Przygotowania do świąt nie muszą kosztować nas dużo wysiłku i stresu. Warto pomagać sobie nawzajem w każdy możliwy sposób: tak, by mieć miejsce i czas na to, co najważniejsze. Jeżeli do tego podczas porządków naszymi asystentami będą dobre akcesoria sprzątające, zyskamy więcej czasu na to, co podczas Bożego Narodzenia jest naprawdę ważne: spędzanie czasu z bliskimi, relaks i odpoczynek. A przede wszystkim: na chwilę wytchnienia dla siebie i cieszenie się beztroskim świątecznym nastrojem.