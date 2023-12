Święta tradycyjne, ale po swojemu. Wystarczy kilka drobnych zmian na stole, by ożywić klasykę

Przygotowanie nastrojowych świąt nie musi wiązać się z rutyną. Warto pozwolić sobie na zabawę ze znanymi motywami i schematami tak, by jednocześnie nie stracić nic ze świątecznej magii. Jak to zrobić? Podczas Bożego Narodzenia nasz świat kręci się wokół stołu, więc najlepiej skupić się na nim. Chodzi nie tylko o otoczenie i ozdoby, ale również o kuchnię.

Fot. 123rf.com

Oto kilka inspiracji na Boże Narodzenie dla pana i pani domu, które zachowają ducha świąt, ale wprowadzą odrobinę świeżości.

Więcej światła

Nie tylko ze świec. Odpowiednio dobrane lampki i świecące łańcuchy zapewnią wyjątkowy klimat i otulą ciepłem każde miejsce rodzinnych spotkań. Można położyć je na stole, ułożyć w artystycznym nieładzie lub rozwiesić wokół niego tak, by nie przeszkadzały gościom. Jeżeli zdecydujemy się na świece, zamiast o zwykłych parafinowych, warto pomyśleć o świecach sojowych. Są właściwie bezwonne i nie będą nikomu przeszkadzać w cieszeniu się zapachem świątecznych potraw.

Rodzinna świąteczna playlista

O atmosferze podczas Bożego Narodzenia decyduje nie tylko to, co możemy zobaczyć na stole, ale przede wszystkim to, co dzieje się wokół niego. Spotkania z rodziną i przyjaciółmi podczas świątecznych dni przebiegają w swobodniejszej atmosferze, gdy towarzyszy im muzyka.

Tradycyjne potrawy w nowej odsłonie

Boże Narodzenie na pewno większości z nas kojarzy się z potrawami, na które czekamy cały rok i bez których nie wyobrażamy sobie świąt. Oprócz nich warto jednak zostawić jedno lub dwa miejsca na stole na coś zupełnie nowego i odświeżającego tradycyjne świąteczne menu. Kto wie, może nowe potrawy na stałe zagoszczą na naszych stołach na Boże Narodzenie?

Oryginalna propozycja to orzechowy schab pieczony z szynką i owocami. Kluczowe będą tutaj dobre składniki i główni bohaterowie dania - schab oraz szynka. Zawsze świeże produkty mięsne znajdziemy w sklepach Sokołów i Gzella w całym kraju.

Z badań wynika, że Polacy na święta sięgają po produkty najwyższej jakości i szukają ich w sprawdzonych sklepach. Kupując w sklepach firmy Sokołów nie musimy się o to martwić, bo na klientów zawsze czeka tam świeże, dobrej jakości mięso. A gdy będziemy mieli problem z wyborem, na miejscu czeka profesjonalna obsługa, która zawsze służy pomocą.

SKŁADNIKI DO SCHABU:

1,2-1,5 kg schabu surowego bez kości SOKOŁÓW

opakowanie Szynki Sarmackiej Gold SOKOŁÓW

jabłko

gruszka

gałązki świeżych ziół do dekoracji

SKŁADNIKI DO MARYNATY:

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki octu jabłkowego

łyżka musztardy miodowej

3 ząbki czosnku

2 łyżki konfitury z żurawiny

łyżka soli ziołowej

łyżka nerkowców

łyżka migdałów

łyżeczka cynamonu

łyżka orzechów włoskich

łyżeczka mielonych płatków chili

PRZYGOTOWANIE: 1. Orzechy drobno siekamy, a czosnek przeciskamy przez praskę. W miseczce łączymy wszystkie składniki marynaty.

2. Jabłko i gruszkę kroimy na półplasterki, a plastry szynki przekrawamy wzdłuż na pół.

3. Schab myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, a następnie nacinamy na około 1 cm plastry, tworząc kieszonki (nie przecinamy mięsa do końca). Każdą kieszonkę i całe mięso dokładnie nacieramy przygotowaną marynatą. Do każdej kieszonki wkładamy po 3 kawałki owoców oraz po 2 kawałki szynki.

4. Schab pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C (grzanie góra-dół) przez około 70 minut. Gotową pieczeń dekorujemy świeżymi ziołami i podajemy z ulubionymi dodatkami.

Tak przyrządzone danie pogodzi zarówno smakoszy tradycyjnego świątecznego schabu, jak i gości, którzy są otwarci na drobne zmiany w klasyce. Więcej nowoczesnych i nieoczywistych propozycji na święta znajdziemy na stronie z przepisami od Sokołowa.

W stylu skandynawskim

Tradycyjne święta Bożego Narodzenia kojarzą się często z bogato ubraną choinką, różnorodnymi ozdobami domu i stołu, czerwienią, zielenią i złotem. Może w tym roku warto spróbować z prostotą i estetycznym minimalizmem?

Zarówno choinkę, mieszkanie, jaki i stół, można ozdobić jednolitymi dekoracjami w najwyżej trzech stonowanych kolorach. Na stole sprawdzą się drewniane dodatki, białe świeczniki i naturalne tkaniny. Do tego prosta, biała zastawa stołowa z ozdobami w postaci np. pojedynczej gałązki jodły. Tak też może być świątecznie i przytulnie.

Z myślą o jutrze

Nowoczesny styl przygotowywania świąt i myślenia o tym, co znajdzie się na stole, to także umiar, odpowiedzialność i rozsądek. Polacy podczas Bożego Narodzenia marnują bardzo dużo jedzenia, ale na szczęście zaczyna się to powoli zmieniać. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że potrawy przygotowane w nadmiarze można oddać potrzebującym, zamrozić lub przygotować z nich coś zupełnie nowego na poświąteczny stół.

Jedna z zero waste'owych propozycji, którą poznaliśmy dzięki menu Sokołowa, to danie z pieczonym pasztetem Naturrino. Do przygotowania ptysiowych gniazdek z farszem z pasztetu można wykorzystać składniki, które zostały nam ze świątecznych przygotowań.

SKŁADNIKI:

160 ml wody

90 g masła

1 łyżeczka cukru

140 g mąki pszennej

3 jajka

1 szczypta soli

1 opakowanie Pasztetu Pieczonego SOKOŁÓW NATURRINO

3 łyżki serka śmietankowego puszystego

sól, świeżo mielony pieprz kolorowy

6 łyżek ugotowanych tartych buraków

1 kiwi

6 plasterków owoców pigwowca z syropu

2 łyżki prażonych płatków migdałowych

Listki rozmarynu do dekoracji

PRZYGOTOWANIE:

1. W rondelku zagotowujemy wodę z masłem i solą. Dodajemy mąkę i utrzymujemy na ogniu przez około 3 minuty, cały czas dynamicznie mieszając/ucierając łyżką. Kiedy ciasto stanie się szkliste i będzie odchodzić od ścianek garnka, odstawiamy do wystygnięcia. Następnie dodajemy po jednym jajku, za każdym razem miksując ciasto do połączenia się składników. Gotowe ciasto przekładamy do worka cukierniczego. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wyciskamy gniazda o średnicy około 7-8 cm, zachowując dość duże odstępy. Ciasto możemy nałożyć również łyżką. Gniazdka pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190 stopni C (grzanie góra-dół) przez około 20-25 minut.

2. Pasztet rozgniatamy widelcem wraz z serkiem. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Kiwi obieramy, kroimy na półplasterki. Owoce pigwowca osuszamy. Buraki dobrze odciskamy.

3. Połowę powierzchni przestudzonych gniazdek pokrywamy pastą z pasztetu, drugą połowę burkami. Pastę obsypujmy płatkami migdałowymi, układamy kiwi, pigwowca i dekorujemy rozmarynem.

To tylko kilka propozycji na drobne zmiany przy stole podczas tegorocznego świętowania. Oczywiście to, co znajdzie się na stole - zarówno dekoracje, jak i jedzenie - to tylko pół sukcesu. Druga część udanych świąt zależy od nas. Pamiętajmy, że nie ma jednego dobrego sposobu spędzania Bożego Narodzenia, ale zawsze warto postarać się, by wszyscy czuli się swobodnie i komfortowo.