Przed nami ciężka noc i poranek w pogodzie. IMGW wydał alerty dla połowy kraju

Jeśli ktoś nie wymienił opon na zimowe, może we wtorek rano mocno tego pożałować. Wszystko za sprawą prognozowanych przed synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej marznących opadów deszczu, które mogą powodować oblodzenia na drogach.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Fot. Marek Kowalczyk/REPORTER

Mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego muszą przygotować się na niemiłą noc i poranek w pogodzie.

Na tych obszarach IMGW wydał alerty pierwszego stopnia związane z opadami śniegu i śniegu z deszczem, przechodzących miejscami w słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, co w połączeniu z ujemną temperaturą powietrza oraz przy gruncie powodować będzie gołoledź.

Strefa opadów marznących przemieszczać się z będzie z północnego wschodu na południowy zachód.

Prognoza na wtorek i resztę tygodnia

We wtorek słupki rtęci pokażą maksymalnie od –3 st. C na północnym wschodzie, przez około 3 st. C w centrum kraju, aż po 8 st. C na południowym zachodzie.

Jak podaje IMGW, w nocy z wtorku na środę zrobi się naprawdę mroźnie. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie do poziomu od –11 st. C do –6 st. C.

W drugiej części tygodnia czeka nas zmienna pogoda. W środę, za sprawą klinu wyżowego, zachmurzenie będzie zazwyczaj małe i umiarkowane – tylko na północy kraju po południu możliwe będzie okresowo duże zachmurzenie z opadami deszczu i śniegu. Temperatura wyniesie od –3 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C na zachodzie i do 4 st. C nad morzem.

Już w czwartek nad naszym krajem pojawi się głęboki niż z układem frontów. W nocy jeszcze będzie mroźno, ale w ciągu dnia napłynie ciepła masa powietrza. Temperatury w ciągu dnia będą dodatnie, na północnym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 10 st. C.

W piątek z powrotem zacznie napływać do Polski chłodniejsze powietrze. Niemal w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które na północy i w górach będą przechodzić w śnieg. Jak podają synoptycy IMGW, w ciągu dnia temperatura będzie... spadać po stosunkowo ciepłej nocy. Maksymalne wskazania termometrów mają wynieść 4-8 st. C i wystąpić przed południem.

W sobotę i niedzielę Polska prawdopodobnie znajdzie się na skraju niżu w chłodnym powietrzu arktycznym. W większości kraju będzie pochmurno, wystąpią też opady śniegu. Temperatura maksymalna ma wynieść od –1 st. C do 3 st. C. W sobotę możliwe będzie wystąpienie zawiei śnieżnych.