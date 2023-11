Powstaje polski "Rocky". Mamy zdjęcia z filmu o legendarnym bokserze Jerzym Kuleju

Jerzy Kulej to pięściarz, który nigdy nie leżał na deskach (czyli nawet lepiej niż Rocky) i jako jedyny wyboksował dwa złota olimpijskie. Legendarny sportowiec z pewnością zasługuje na biografię, która przybliży nie tylko jego zawrotną karierę, ale i burzliwe życie prywatne. Reżyserem filmu o roboczym tytule "Kulej" jest Xawery Żuławski. Poznaliśmy przybliżoną datę premiery i aktora, który wcięli się w rolę główną.

Powstaje film o pięściarzu Jerzym Kuleju. Są pierwsze zdjęcia Piotr Kamionka/REPORTER

Prace nad filmem o zmarłym w 2012 roku Jerzym Kuleju ruszyły cztery lata temu. Jednak dopiero na początku października tego roku padł pierwszy klaps na planie. Producentem jest Watchout Studio, które ma na koncie m.in. dwie udane biografie, czyli "Sztukę kochania" o Michalinie Wisłockiej i "Bogów" o Zbigniewie Relidze. Znają się więc na rzeczy.

Powstaje film o Jerzym Kuleju. W rolach głównych: Tomasz Włosok i Michalina Olszańska

Reżyserem filmu "Kulej" jest Xawery Żuławski ("Wojna polsko-ruska", "Apokawixa", "Mowa ptaków"), więc możemy się spodziewać niesztampowej biografii. Napisał też scenariusz na spółę z Rafałem Lipińskim. Zapewnia, że spełnia się jego marzenie, bo zawsze chciał nakręcić produkcję osadzoną w latach 60.

To wówczas, w smutnych i szarych realiach minionego okresu, prawdziwi ludzie pełni emocji i koloru stanowili istotną część społeczeństwa. Wśród nich wyróżniali się Kulejowie, Jerzy i Helena, reprezentujący wielką miłość, świat boksu, rock'n'roll, dwie olimpiady oraz fascynujący flirt sportu z polityką i półświatkiem tamtych czasów. To wszystko, moim zdaniem, stanowi esencję dobrego kina Xawery Żuławski Reżyser

W roli głównej – Tomasz Włosok, który gra ostatnio tyle, że trudno wymienić przykładowe filmy, więc wypiszę tytuły tylko z tego roku: "Emigracja XD", "Warszawianka" i "Zielona granica".

Tomasz Włosok zachwycił reżysera "oddaniem i determinacją" w przygotowaniach do roli. "Aktor od lat trenujący kickboxing, od miesięcy wzmocnił trening bokserski, uczęszczał na lekcje choreografii ruchu oraz tańca, by skuteczniej odwzorować styl walk minionej epoki. Specjalnie do tej roli, pod czujnym okiem dietetyków i trenerów, zmienił się nie do poznania" – czytamy w informacji prasowej.

Na ekranie partnerować mu będzie Michalina Olszańska, która wciela się w postać Heleny Kulej, żony Jerzego, wciela się Michalina Olszańska. Na ekranie zobaczymy też Andrzeja Chyrę, który będzie trenerem reprezentacji Polski i inną gwiazdą boksu: Feliksem "Papą" Stammem. Za to Tomasz Kot wystąpi jako pułkownik, szef klubu sportowego Gwardia.

Premiera filmu "Kulej" dopiero w 2024 roku. Zobaczcie, jak teraz wygląda na zdjęciach

Autorem zdjęć do filmu "Kulej" jest Marian Prokop ("Miasto'44", "Listy do M.", "Wojna polsko-ruska"). Sprawdźmy zatem, jak prezentują się aktorzy na pierwszych fotosach z planu.

O czym konkretnie będzie film? Skoncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem. To właśnie wtedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Olimpiadzie w Tokio, a potem powtórzył ten wyczyn w Meksyku.

"To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, które stanowiło fundament sukcesu Jerzego. Twórcy pokażą prywatne wyzwania, jakie musiał pokonać bokser, by osiągnąć szczyty sportowej kariery" – zapowiada dystrybutor, Next Film.

Jako że zdjęcia do filmu o Jerzym Kuleju ledwo co ruszyły, to trochę na niego poczekamy. Premiera została zaplanowana na październik 2024 roku.