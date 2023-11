Cenisz ekologiczne i oszczędne rozwiązania w swoim domu? Poznaj potrójną moc EKO-zmywarki

Obniżają rachunki za wodę i prąd, a przy okazji pomagają odzyskać wolny czas. EKO-zmywarki Amica, bo o nich mowa, to urządzenia idealne dla osób ceniących sobie ekologiczne i oszczędne rozwiązania. Nowoczesne technologie i funkcje zapewniają wysoką efektywność energetyczną, wpływając korzystnie nie tylko na domowy budżet, lecz także środowisko naturalne. Na czym polega moc potrójnej oszczędności EKO-zmywarek?

Po pierwsze: ograniczenie zużycia wody

Troska o zasoby i jakość wody to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Coraz więcej osób świadomie zmienia swoje nawyki, mając na uwadze zarówno losy planety, jak i kondycję domowego budżetu. Prostym sposobem na oszczędność jest zwrócenie uwagi na cechy i funkcje kupowanych sprzętów AGD.

Odpowiedzią na coraz popularniejsze trendy ekologiczne są EKO-zmywarki Amica, które zostały wyposażone w zbiornik ReWater Tank. To właśnie w nim gromadzi się woda z ostatniego płukania już czystych naczyń, która jest następnie wykorzystywana do mycia wstępnego w kolejnym cyklu. Ten swoisty recykling pozwala zaoszczędzić 3,6 litra w każdym cyklu, przy zastosowaniu programu Save+5,4l. Przekłada się to na oszczędność nawet 1 000 litrów wody w perspektywie roku!

Nieocenioną pomocą w realizacji domowego planu oszczędnościowego jest również Program Eco, który wykorzystuje o 42% mniej wody w porównaniu do programu intensywnego. Liczby mówią same za siebie: przy założeniu średnio jednego cyklu dziennie, program umożliwia ograniczenie zużycia wody na poziomie 2 500 litrów.

Po drugie: energooszczędność

Program Eco to także wyraźna oszczędność energii elektrycznej. Urządzenie pracuje nieco dłużej, ale zmywanie odbywa się w temperaturze 50°C (o 15°C niższej w zestawieniu z programem intensywnym). Tak dobrane parametry pozwalają zaoszczędzić 0,62 kWh energii na każdym cyklu zmywania. Dodatkową kontrolę nad pracą zmywarki zapewnia wskaźnik EcoBar, który informuje o przybliżonym zużyciu wody i energii dla poszczególnych programów. Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje mamy jeszcze przed rozpoczęciem zmywania, co pozwoli nam świadomie wybrać najbardziej optymalny program w zależności od potrzeb.

EKO-zmywarki Amica wpisują się w aktualne trendy w projektowaniu urządzeń AGD, kształtowane głównie przez ogromny wzrost cen prądu i większe zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi wśród klientów. Urządzenia posiadają klasę energetyczną B, która w porównaniu do klasy energetycznej F pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej aż o 69%. Tak więc wybór urządzenia z wyższą klasą energetyczną może zapewnić w skali roku blisko 200 darmowych cykli zmywania!

Po trzecie: więcej wolnego czasu

EKO-zmywarki to nie tylko mniejsze zużycie wody i prądu, lecz także szansa na odzyskanie czasu wolnego. A dokładniej – aż 8 dni w skali roku, porównując mycie w zmywarce z ilością czasu poświęcanego na mycie ręczne. Uciążliwy obowiązek może stać się prostą i wygodną czynnością.

Życie w pośpiechu odbija się przede wszystkim na relacjach z bliskimi. Sporo czasu wolnego, który moglibyśmy spędzić z przyjaciółmi lub rodziną, przeznaczamy na domowe obowiązki. Rozwiązaniem tego problemu jest inwestycja w nowoczesne zmywarki, które wykonają za nas najbardziej uciążliwe i pracochłonne zadania. EKO-zmywarki pracują efektywnie i cicho, dzięki czemu nie zakłócają domowego spokoju nawet późnym wieczorem. A co najważniejsze, pozwalają użytkownikom zaoszczędzić nie tylko czas, lecz także wodę i energię elektryczną – mówi Małgorzata Fuszpaniak, menadżer ds. komunikacji kategorii w Grupie Amica.

Podejście do domowych obowiązków może być zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Pierwszym krokiem na drodze do poprawy losu planety, a przy okazji obniżenia rachunków, jest wyposażenie kuchni w przyjazne środowisku urządzenia AGD. Dzięki nowoczesnym funkcjom i technologiom EKO-zmywarki Amica realnie przyczyniają się do ograniczenia zużycia wody i prądu. Jednocześnie sprawiają, że realizacja codziennych zadań jest prostsza, szybsza i wygodniejsza.

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.