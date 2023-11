Prezent jedyny w swoim rodzaju. Wygraweruj swoje uczucia na pięknej biżuterii Pandora

Co kupić w prezencie osobie, która ma już wszystko? Prezent wykonany specjalnie dla niej, jedyny w swoim rodzaju! Znaleźliśmy rozwiązanie, które nie wymaga ani specjalnych umiejętności, ani szczególnie zasobnego portfela, ani dużej ilości wolnego czasu. Wystarczy przyjść do salonu Pandora i wygrawerować czułe przesłanie na pięknej biżuterii.

Mat.prasowe

Usługa grawerowania podbiła serca klientek Pandory na całym świecie, a filmiki z wizyt w sklepie zalały Instagrama i Tiktoka. Na czym polega jej unikalność?

Emocje zamknięte w biżuterii

Biżuterię Pandora wyróżnia nie tylko wspaniały design, ale również znaczenie, które niesie za sobą każdy element. Grawerowanie daje swobodę – można stworzyć napis w dowolnym języku i dowolną czcionką. Można wyrazić swoje uczucia dokładnie w taki sposób, w jaki pragniemy.

Samodzielność w projektowaniu

Do wyboru jest aż 9 fontów, którymi może zostać wykonany grawer. Dodatkowo istnieje opcja udoskonalenia go jednym z 60 symboli. To jednak nie wszystko! Dla tych najkreatywniejszych przygotowaliśmy możliwość wykonania swojego autorskiego projektu. W każdym salonie dostępny jest tablet, na którym można stworzyć własny, odręczny napis i/lub rysunek, który potem będzie wygrawerowany.

Precyzja i szybkość

Grawerowanie jest wykonywane przez maszynę, która zapewnia 100% precyzji oraz daje pewność, że projekt zostanie wiernie odwzorowany. Biżuteria jest gotowa w zaledwie kilkadziesiąt sekund, a cały proces dzieje się na oczach klientki czy klienta.

Duży wybór produktów

W kolekcji jest ponad 20 elementów, które można grawerować. Są one dostępne w srebrze oraz platerowane różowym lub żółtym złotem. To nie tylko zawieszki, ale również bransoletki czy breloki. Dzięki temu taki prezent można wręczyć właściwie każdemu.

Szeroka dostępność w salonach

Usługa jest dostępna aż w 12 salonach w największych miastach w Polsce. Z każdym kolejnym miesiącem lista się wydłuża.

Więcej szczegółów o usłudze, produktach i cenach znajdziecie tutaj: https://pl.pandora.net/pl/bizuteria/pandora-grawerowanie/

Link do TikToka: https://www.tiktok.com/@tttalkaaa/video/7299822371693710624