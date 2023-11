Michał Juryniec od dłuższego czasu mieszka w Wielkiej Brytanii. W związku z tym postanowił ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo, przechodząc długi proces naturalizacji. Mężczyzna nie krył swojego zaskoczenia, kiedy otworzył kopertę. Jak się okazało, dokument został wydany "na prośbę" zmarłej królowej Elżbiety II.

Polak otrzymał list od nieżyjącej królowej Elżbiety II Fot. Allstar Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News

Michał Juryniec jest Polakiem, który na co dzień mieszka w Brent. To zachodnia dzielnica Londynu. W poniedziałek 20 listopada podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się w ratuszu dzielnicy Islington wręczono mu oficjalne świadectwo procesu naturalizacji. Dokument ten poświadcza nadanie mężczyźnie brytyjskiego obywatelstwa. Jednak to, co na nim przeczytał, wprawiło go w niemałe osłupienie.

Polak otrzymał list od nieżyjącej królowej Elżbiety II

Jak się okazało, dokument został wydany przez poprzednią sekretarz stanu Priti Patel w imieniu zmarłej ponad rok temu królowej Elżbiety II. Przypomnijmy, że odeszła ona ze swojego stanowiska we wrześniu 2022 roku.

Jej Wysokość Królowa poprosiła mnie , abym powitała cię w imieniu swoim, rządu brytyjskiego i innych obywateli brytyjskich w naszej społeczności narodowej Fragment dokumentu

Tak właśnie prezentował sam początek listu, który otrzymał Michał Juryniec w pakiecie powitalnym dla nowego obywatela. Polak nie krył swojego zniesmaczenia. Nie dość, że sam proces naturalizacji był długi i żmudny to jeszcze na sam koniec starań o brytyjskie obywatelstwo otrzymał błędnie wydany list.

Jak się okazało, mężczyzna podczas ceremonii otrzymał "pakiet", który zawierał kopertę z trzema kartkami papieru. Przyznał, że otworzył ją dopiero po powrocie do domu, wówczas poczuł się zawiedziony zaistniałą sytuacją i całym procesem.

"Sam list, choć żenujący, był właśnie zwieńczeniem procesu, który dla wielu osób, w tym dla mnie, jest wynikiem ważnych decyzji podjętych w związku z wnioskiem o obywatelstwo oraz powiązaniami z krajem i społecznością tutaj, w Wielkiej Brytanii" – podkreślił Michał Juryniec.

"Faktem jest, że potrzeba dosłownie trzech małych zmian, aby to zaktualizować, a oni nie potrafią nawet zrobić tego dobrze. To dość żenujące" – poinformował w rozmowie z BBC.

Do całej sprawy odniosła się rada Islington. Urząd zaproponował natychmiastowe nadesłanie pakietu zastępczego. Zapewniono, że pozostałe pakiety powitalne zostały sprawdzone, by zaistniała sytuacja nie miała więcej miejsca.

Głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych, James Cleverly. "Regularnie aktualizujemy materiały dotyczące ceremonii nadania obywatelstwa zgodnie ze zmianami ministerialnymi. Wiemy, że władze lokalne popełniły błąd podczas dostarczania starszych materiałów, dlatego kontaktujemy się z nimi, aby to naprawić" – podsumował.