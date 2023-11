Fundacja Legii otrzymała wyjątkową nagrodę. Została doceniona za swoją pomoc dla Ukrainy

Projekt Fundacji Legii #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy został uhonorowany międzynarodowym wyróżnieniem More Than Football Award, które przyznawane jest za najlepsze inicjatywy społeczne klubów piłkarskich w Europie.

Projekt Fundacji Legii #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy powstał tuż po wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski i obejmował liczne inicjatywy mające na celu pomoc osobom cierpiącym z powodu toczącej się wojny, w tym uchodźcom napływającym do Polski i migrantom wewnętrznym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów i relokacji na terenie Ukrainy.

– Już następnego dnia po wybuchu wojny zorganizowaliśmy punkt przyjmowania darów dla potrzebujących, następnie pomogliśmy w wyposażeniu punktu pomocy ludności cywilnej na stadionie we Lwowie. Utworzyliśmy bezpłatny punkt poradnictwa pracy, oraz punkt edukacyjno-integracyjny dla ukraińskich dzieci. Ponadto staliśmy się hubem, do którego spływała pomoc rzeczowa w postaci artykułów pierwszej potrzeby i agregatów prądotwórczych, przekazywanych przez europejskie kluby piłkarskie, które dostarczyliśmy do Lwowa, dołączając wyposażenie zebrane lub sfinansowane przez fundację – mówi Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii.

More Than Football Award to coroczny konkurs, którego laureatów wyłaniają w drodze głosowania przedstawiciele klubów europejskich podczas jesiennej konferencji European Football For Development Network (międzynarodowej organizacji non-profit promującej społeczne i charytatywne działania klubów piłkarskich).

Nagradzane są szczególnie wartościowe działania, pokazujące pozytywny wpływ świata futbolu na zmiany społeczne. Fundacja Legii jest członkiem stowarzyszenia od 2017 roku. W tym roku w głosowaniu brali udział przedstawiciele ponad 100 klubów, którzy w finale musieli wskazać 1 z 4 projektów.

– To nagroda dla wspaniałego zespołu Fundacji Legii. Bez ciężkiej pracy i oddania jego członków, nie udałoby się udzielić pomocy tylu potrzebującym Ukraińcom. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia, ale prawdziwą nagrodą dla nas jest świadomość, że udało się pomóc i ulżyć losowi naszych sąsiadów, pokrzywdzonych w wyniku wojny tuż za wschodnią granicą – dodaje Anna Mioduska.

Fundacja Legii w ramach projektu #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy współorganizowała również na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3, charytatywny „Mecz o Pokój” z Dynamem Kijów, dzięki któremu na rzecz ukraińskich uchodźców wewnętrznych przekazano ponad milion złotych. Fundacja wraz z Legią Warszawa udzieliła też wsparcia ukraińskim sportowcom, którzy otrzymali zakwaterowanie i możliwość treningu na obiektach Legii.