Obrady Sejmu na żywo w internecie. Tu zobaczysz, co robią Hołownia i reszta

22 listopada wznowione zostały obrady 1. posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie pod wodzą marszałka Szymona Hołowni będą zajmować się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o po prostu o przywrócenie finansowania zabiegów in vitro. Obrady parlamentu możecie śledzić dzięki transmisji na żywo w naTemat.pl.

Obrady Sejmu na żywo możesz oglądać w naTemat.pl. Fot. Piotr Molecki / East News

W środowy poranek wznowione zostały prace w Sejmie RP. W harmonogramie obrad na 22 listopada oficjalnie zaplanowano tylko jeden punkt. Co kryje się pod hasłem "pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"?

Chodzi o realizację planu, który wcześniej zdradzili już Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderzy nowej większości w Sejmie pracują nad przywróceniem finansowania z budżetu państwa zabiegów sztucznego zapłodnienia metodą in vitro. W gmachu przy Wiejskiej w Warszawie szykuje się więc burzliwa batalia światopoglądowa, z której transmisję na żywo możecie oglądać tutaj:

Kancelaria Sejmu RP poinformowała, że w ramach pierwszego czytania projektu przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów parlamentarnych i 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół. Można się jednak spodziewać, że jak zwykle marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie musiał hamować emocje większej liczby mówców.

W sprawie nowej ustawy o in vitro dość zaskakujące doniesienia napłynęły już z Kancelarii Prezydenta RP. Jeszcze w przeddzień obrad poświęconych temu projektowi szef Gabinetu Politycznego w KPRP zdradził, jak prezydent Andrzej Duda ma zachować się, gdy nowelizacja trafi na jego biurko do podpisu.

– Znając prezydenta Dudę, według mojej wiedzy, nie będzie on blokował takiego projektu, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku. Co do samej zasady – nie będzie tego blokował – poinformował Marcin Mastalerek na antenie Polsatu.

