Black Week na MODIVO i eobuwie.pl: okazje, które nie mogą czekać

To już zaraz! Najbardziej wyczekiwany czas w roku, gdy zakupy stają się nie tylko przyjemnością, ale także okazją do wzbogacenia garderoby o produkty, których zakup odkładaliśmy w czasie.

Fot. materiały prasowe

To właśnie w listopadzie, podczas Black Week, na całym świecie odbywają się największe wyprzedaże, podczas których można znaleźć najciekawsze i najbardziej ekskluzywne perełki w niższych cenach. Do akcji kolejny raz dołączają MODIVO i eobuwie.pl, które od 13 listopada oferują rabaty nawet do -50% z selekcji marek Tommy Hilfiger, PUMA, Columbia, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, EMU, Moon Boot, Inuikii, Guess, Geox, EA7, Karl Lagerfeld, Michael Kors, adidas originals. Takich okazji dawno nie było. To najlepszy czas, by z listy życzeń dodać do koszyka ulubione kurtki, swetry, sukienki, buty czy dodatki. Te zniżki nie mogą czekać!

Odzież wierzchnia na Black Week na MODIVO: Kurtki i płaszcze z atrakcyjnymi rabatami

W trakcie sezonowych akcji promocyjnych najlepiej szukać w sklepach internetowych tych produktów, których praktyczność wykracza daleko poza trendy. Takimi propozycjami są kurtki zimowe i płaszcze. W sezonie ich wartość w naszych garderobach jest nieoceniona. Warto więc zaopatrzyć się w najcieplejsze i w najlepszej jakości kurtki na zimę i płaszcze. W ofercie MODIVO na Black Week odzież wierzchnią znaleźć można z rabatami sięgającym nawet do -50%. Wśród propozycji możemy znaleźć ocieplaną, krótką kurtkę na zimę wykonaną w odcieniu głębokiego granatu od marki Guess.

Miłośniczki łączenia estetycznych rozwiązań z praktycznymi, docenią za to puchową propozycję w pastelowym błękicie od Tommy’ego Hilfigera. To wybór, który zapewni w chłodniejszym czasie dużo ciepła, a z odpowiednią stylizacją będzie synonimem trendu Y2K. Kurtek na sezon jesienno-zimowy w ofercie Black Week na MODIVO mogą szukać również mężczyźni. To dla nich przygotowano zniżki na m.in. supermodną kolejny sezon puchową kurtkę marki The North Face czy minimalistyczną wersję w ciemnym granacie i szerokim pikowaniem od Tommy’ego Hilfigera. Te wybory posłużą na lata!

Swetry na Black Week na MODIVO: Synonim stylu i ochrona przed zimnem

Swetry już dawno przestały być tylko obowiązkowym w zimie elementem garderoby, który ma za zadanie ogrzać nas i sprawić, że będziemy się czuć komfortowo. Dziś swetry, za sprawą projektantów i trendów, są najciekawszym i najbardziej modowym wyborem sezonu. Swetry potrafią nadać stylizacji większej swobody, a także wyróżniać się swoim wyrazistym krojem. W ofercie Black Week na MODIVO można szukać specjalnych okazji i nabyć sweter ze świetnym składem w cenach obniżonych nawet o połowę.

Fanki minimalistycznych rozwiązań docenią pozostający w trendach sweter marki Guess w ciemnoszarej barwie, z charakterystycznym wycięciem na dekolcie lub bardziej uniwersalną wersję z dekoltem w kształcie litery V, w kolorze nude. Panów powinien zainteresować ponadczasowy sweter z golfem w śmietankowym lub intensywnie czerwonym odcieniu marki Tommy Hilfiger.

Sukienki na Black Week na MODIVO: must-have każdego sezonu

Sukienki to niekwestionowany must-have każdego sezonu. Fanki mody wiedzą, że ten element garderoby to coś, co nosi się cały rok. Sukienki świetnie sprawdzają się latem, podczas wysokich temperatur, gdy praktyczność ich delikatnych i przewiewnych materiałów idzie w parze ze świetnym stylem. Sukienki mają też duże znaczenie z zimie, podczas sezonu świątecznego. To właśnie wtedy poszukiwane są eleganckie i robiące największe wrażenie modele o długości mini lub maxi.

MODIVO w swojej ofercie na Black Week ma propozycje sukienek w różnym stylu – od retro, przez nowoczesne, po inspiracje Y2K i to w rabatach sięgających 30, 40 a nawet 50%! Klientki zainteresuje z pewnością hit sezonu – dzianinowa sukienka z superciepłego materiału w kolorze ecru marki GUESS, elegancka sukienka bankietowa lub biznesowa skandynawskiej marki Rinascimento czy printowana, krótka sukienka od marki Desigual w stylu Y2K. Jest w czym wybierać.

Buty na Black Week na eobuwie.pl: Krok w stronę komfortu i stylu

Odpowiednia para butów może zmienić całą stylizację. W ofercie na Black Week na eobuwie.pl znaleźć można bogatą gamę obuwia – od wygodnych butów sportowych, po eleganckie szpilki i klasyczne mokasyny. Buty nie są tylko dodatkiem do stylizacji, ale i jej podstawą. To od butów wszystko się zaczyna i na butach kończy.

Propozycje eobuwie.pl to przecenione nawet o –50% buty marek takich jak Guess, EMU, Tommy, Inuikii czy Moon Boot. Wśród najciekawszych propozycji dla mężczyzn znajdują się klasyczne i uniwersalne sneakersy Big Star o kremowym odcieniu, nowoczesny model Hyperturf marki adidas, najmodniejsze w tym sezonie sneakersy MR530LA od New Balance, czy zaprojektowane z myślą o trendach – wizytowe półbuty marki HUGO z kwadratowym noskiem.

Klientki docenią na pewno szpilki Kurt Geiger o nowoczesnym dizajnie, sneakersy na podwyższanej podeszwie Karl Lagerfeld, legendarne trapery Timberland z czarną cholewką czy niezmiennie modny, zimowy evergreen – buty teddy od marki Emu Australia.

Akcesoria na Black Week na eobuwie.pl: małe niezbędniki do wielkich rzeczy

Szczegóły sprawiają, że stylizacja nabiera charakteru. Na eobuwie.pl znaleźć można wyjątkowe akcesoria, takie jak torebki, biżuteria i okulary przeciwsłoneczne, które podkreślą stylizację i nadadzą jej wyjątkowego charakteru. W czasie Black Week wybrane dodatki można zdobyć w wyjątkowo atrakcyjnych rabatach – do -50%. Wśród propozycji od eobuwie.pl znaleźć można pasek męski marki Guess z klasyczną, prostokątną klamrą, czy nowoczesną, okrągłą torebkę na co dzień i na wieczór tej samej marki.

Ubrania dla dzieci z oferty Black Week na MODIVO i w eobuwie.pl: kiedy marzenia stają się rzeczywistością

Czas zniżek to najlepszy moment, by zaopatrzyć małych poszukiwaczy przygód i codziennych wspaniałych wyzwań w nowe, wymarzone przez nich elementy garderoby – kurtki, bluzy, swetry, t-shity, spodnie czy buty. Najmłodsi fani mody będą pod wielkim wrażeniem propozycji, które ich rodzice mogą znaleźć podczas Black Week na MODIVO i w eobuwie.pl. Zniżki sięgają nawet -50%! Zwrócić uwagę należy na pewno na niezwykle stylową puchową kurtkę maxi w odcieniu landrynkowego różu marki Calvin Klein, nowoczesny kardigan z futerkiem MAYORAL czy praktyczne śniegowce z materiałem typu teddy marki Emu Australia.

Tych okazji nie można przegapić! Black Week na MODIVO i w eobuwie.pl trwa od 13 listopada. To najlepszy czas na odkrywanie świata mody i podróż w głąb trendów. Twoja moda to twoja historia – twórzmy ją razem korzystając z wyjątkowych rabatów.