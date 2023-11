Ne tylko lew i tygrys. Oto 10 dzikich kotów, o których istnieniu nie miałeś pojęcia

Lew, tygrys, gepard – te koty znamy wszyscy, ale czy słyszeliśmy kiedyś o kotku kusym albo manulu? Oto 10 rzadkich gatunków dzikich kotów, o których nie mamy pojęcia. Niektóre wyglądają trochę dziwnie...

Pantera mglista – jeden z najrzadszych kotów na świecie fot. 123rf.com

1. Ryś kanadyjski

Ryś kanadyjski to średniej wielkości drapieżnik – ma od 70 do 110 cm długości, waży 8-11 kg. Występuje w Kanadzie oraz w północnej części USA. Jego domem są lasy, w których poluje na gryzonie i zające. W okresach głodu potrafi złapać renifera. Jego cechą charakterystyczną są pędzelki na uszach i szerokie łapy zapobiegające zapadaniu się w śniegu. Rysie kanadyjskie żyją około 15 lat.

2. Kot pustynny

Kot pustynny to jeden z najmniejszych dzikich kotów – mierzy maksymalnie 50 cm, waży 3,5 kg, swoim rozmiarem przypominając dachowca. Występuje na Saharze i na Półwyspie Arabskim. Żywi się zającami, pająkami i jaszczurkami. Prowadzi samotniczy tryb życia. Mieszka w norze, w której nie doskwiera mu upał. Na tle innych kotów wyróżniają go duże i czułe uszy. W ogrodach zoologicznych dożywa 13 lat.

3. Manul stepowy

Manul stepowy to kot słynący ze zrzędliwego wyrazu twarzy. Niemal zawsze wygląda, jakby był zły lub zestresowany. W środowisku naturalnym występuje w Azji, głównie w Mongolii i Kazachstanie. Poluje na drobne gryzonie i ptaki. Wbrew pozorom jest bardzo sprawny – z łatwością wspina się po stromych skałach. Ma długie i gęste futro, które zapewnia mu komfort termiczny na wysokości do 4500 m n.p.m.

4. Kotek kusy

Chociaż kotek kusy rozmiarem przypomina dachowca, to wyglądem bardziej przypomina łasicę – ma biały brzuch, podłużny kształt ciała i krótkie łapy. Występuje przede wszystkim w Indonezji, a także w Brunei i Malezji. Zamieszkuje lasy deszczowe, gdzie poluje na płazy i ryby. Trzymany w niewoli chętnie pływa. Obserwowano też, jak myje jedzenie w wodzie.

5. Karakal stepowy

Karakal stepowy to średniej wielkości kot zamieszkujący tereny Afryki i Azji. Można spotkać go w Maroko, Egipcie, Sudanie i Turcji. Waga dorosłych samców dochodzi do 20 kg. Karakala łatwo rozpoznać po charakterystycznych pędzelkach na uszach i rudawej sierści. Żywi się mięsem, polując na gryzonie, węże i płazy. Chętnie zagląda na farmy, przez co bywa tępiony.

6. Jaguarundi amerykański

Jaguarundi amerykański występuje w Ameryce Południowej i Meksyku. Dorasta do 80 cm długości, przy czym dodatkowe 90 cm może mierzyć jego ogon. Charakteryzuje się jednolitym – najczęściej szarym – umaszczeniem. Na tle innych kotów wyróżniają go okrągłe uszy. Jaguarundi amerykański żywi się owocami, ptakami, małymi ssakami i małpami. Gatunek jest bliski zagrożenia.

7. Ocelot nadrzewny

Ocelot nadrzewny to oryginalnie wyglądający kot z dużymi oczami. Można spotkać go w Ameryce Południowej, głównie w lasach deszczowych Kolumbii i Brazylii. W przeciwieństwie do innych kotów większość życia spędza w koronach drzew. Ofiary atakuje, skacząc na nie z góry. Dorosły osobnik waży przeciętnie od 2 do 5 kg. Poluje na małe gryzonie. Gatunek jest bliski zagrożenia wyginięciem.

8. Mormi borneański

Mormi borneański, nazywany inaczej kotem z Borneo, to gatunek opisany w 1874 roku, ale nadal nie wiadomo o nim zbyt wiele. Dorosłe samce ważą ok. 2 kg, samice są nieco lżejsze. Znakiem rozpoznawczym gatunku jest kasztanowata sierść i długi ogon. Mormi borneański żywi się gryzoniami, małpami i ptakami. Zamieszkuje zarówno góry, jak i niziny. Nie wiadomo, ile ich jest dokładnie.

9. Kotek rudy

Kotek rudy to gatunek, który słynie z dużych okrągłych oczu – być może to na nim wzorowali się twórcy Shreka. Są to małe koty, których masa ciała nie przekracza 2 kg. Żyją w południowej części Indii, gdzie zamieszkują gęste lasy. Ich pożywienie stanowią drobne gryzonie oraz ptaki. Gdyby im się przyjrzeć, na grzbiecie można dostrzec drobne cętki.

10. Pantera mglista

Pantera mglista ma największe kły ze wszystkich kotów – ich długość może dochodzić nawet do 5,5 cm. Sama pantera również nie należy do małych – może mieć metr długości i ważyć 23 kg. Występuje w otoczeniu Himalajów. Można rozpoznać ją po pięknym umaszczeniu i łososiowym nosie. Gatunek jest skrajnie zagrożony wyginięciem – mimo to pada ofiarą polowań.

