W poniedziałek 20 listopada, na Teneryfie zostały odnotowane tak wysokie temperatury, że była tego dnia najcieplejszym miejscem w całej Hiszpanii. Nie przeszkodziło to jednak w tym, aby na jej terenie spadł śnieg. Taką różnorodność pogodową wyspa zawdzięcza wulkanowi, który jest jej sercem.

Ośnieżona droga na wulkan El Teide fot. flickr.com / Around Tenerife

Choć tego typu zjawisko może szokować turystów, to dla mieszkańców nie jest to żadną nowością. Wyspy Kanaryjskie, pomimo że są jednym z najcieplejszych regionów Hiszpanii, mają warunki do tego, aby raz na jakiś czas spadł tam śnieg, mimo panujących upałów.

Na razie śnieg pojawił się tylko na Teneryfie, która może pochwalić się tym, że na jej terenie znajduje się najwyższy szczyt Hiszpanii, który jednocześnie jest też nadal aktywnym wulkanem - El Teide (3715 m n.p.m.). To właśnie na jego szczycie pojawił się śnieg. Szlaki na niego były jednak zamknięte już od jakiegoś czasu, bez związku z opadami, a z ogromnym pożarem, który miał miejsce w lipcu bieżącego roku.

Śnieg pojawia się również na Gran Canarii, jednak jedynie powyżej wysokości 900 m n.p.m. W 2021 roku, kiedy doszło tam do opadów śniegu, ponad 100 aut utknęło na górskich szlakach, ponieważ mieszkańcy masowo zjechali się, aby obejrzeć na żywo biały puch. W akcji ściągania pojazdów brała wtedy udział straż pożarna.

Chociaż to, że spadł śnieg, może niektórych odstraszyć od wizyty na Teneryfie, czy też na innych wyspach należących do Wysp Kanaryjskich, to nie ma czego się obawiać. Opady z pewnością nie wystąpią w jej niższych partiach i tam, gdzie plażujemy, spokojnie możemy cieszyć się temperaturą około 25 stopni, nawet wtedy, kiedy w Polsce mamy środek zimy.

Jak do tej pory Teneryfa jest najczęściej odwiedzaną wyspą w 2023 roku. Nic też w tym dziwnego, skoro loty na nią, jeśli dobrze poszukamy i jesteśmy gotowi na przesiadkę w Londynie-Stansted i zabranie jedynie bagażu podręcznego, mogą kosztować nas jedynie nieco ponad 300 zł za loty w dwie strony.

Sama wyspa oferuje wiele atrakcji, począwszy od plażowania, przez jedzenie pysznego lokalnego jedzenia, aż po surfing na jej południowym wybrzeżu, gdzie zawsze wieje wiatr i są dobre fale.

