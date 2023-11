Promocja nie tylko na Black Friday. Zapłać o 1/4 mniej, by otworzyć się na nowy wymiar słuchania

"Żyjemy w świecie nasyconym różnego rodzaju odgłosami, dlatego wysoka jakość dźwięku jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy sprawić, by słuchanie było doświadczeniem pełnym emocji". To fragment jednej z wypowiedzi Patricka Spence'a, dyrektora generalnego Sonos. To właśnie ten producent głośników uszczęśliwia wielu koneserów dźwięków na całym świecie. Zaliczasz się do nich? Mamy dla ciebie dobre wieści.

Od 17 do 27 listopada 2023 Sonos, producent głośników i innych sprzętów audio, wprowadza promocję na swoje topowe produkty. Zaawansowane technologicznie urządzenia można kupić z rabatem wynoszącym 25 proc. oryginalnej ceny. Materiały prasowe / Sonos

Od 17 do 27 listopada 2023 (a więc nie tylko na przypadający 24 listopada Black Friday, ale także w okolicach tego wielkiego święta zakupów) Sonos wprowadza promocję na swoje topowe produkty. Wszystkie biorące udział w akcji urządzenia audio będzie można zakupić ze zniżką do 25 proc. w stosunku do oryginalnej ceny. Oferta obowiązuje na stronie www.sonos.com i w sklepach partnerskich takich jak XXX.

Promocją został objęty Soundbar Arc z przestrzennym dźwiękiem 3D Dolby Atmos. To wyposażone w 11 głośników wewnętrznych, w tym dwa dedykowane kanały wysokościowe, urządzenie emituje dźwięk we wszystkich kierunkach, przenosząc płynące z kina domowego doznania audio na wyższy poziom. W sklepie producenta soundbar kosztuje obecnie 3749 zł. Można go więc zakupić w cenie niższej o 950 zł.

Inną propozycją Sonos w ramach zorganizowanej wyprzedaży jest Soundbar Beam z dźwiękiem Dolby Atmos. Inteligentny dodatek do telewizora z wejściem HDMI tworzy wrażenie wszechogarniającej ścieżki dźwiękowej (od ściany do ściany) i zapewnia krystalicznie czyste dialogi w programach telewizyjnych. Cena urządzenia została obniżona o 550 zł. W okresie promocji audiofile zapłacą za ten model 2049 zł.

Do mniejszych pomieszczeń idealnie nada się Soundbar Ray, kolejny bohater listopadowej akcji promocyjnej Sonos. Ten kompaktowy i prosty w obsłudze głośnik przynosi precyzyjnie wyrównany dźwięk, w tym wyraziste dialogi i solidny bas. Stanowi godną rozważenia propozycję szczególnie dla graczy. Obecnie można stać się jego posiadaczem/posiadaczką, płacąc kwotę 1119 zł. Na tym zakupie oszczędność wyniesie 280 zł.

W specjalnej promocji nie mogło zabraknąć także urządzenia Sub, jednego z najczęściej wybieranych bezprzewodowych subwooferów do domu. Do systemu audio można go podłączyć przez Wi-Fi, co pozwala na wygodne umieszczenie go w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Czysty, pulsujący bas i zero zniekształceń to jego znaki rozpoznawcze. Cena suba wyposażonego w potężny bas została obniżona o 850 zł i wynosi 3349 zł.

Głęboki i wyraźny bas to również wizytówka kompaktowego subwoofera Sub Mini. W jego akustycznie szczelnej obudowie zamknięto podwójne dedykowane głośniki basowe. Po sparowaniu tego urządzenia z soundbarem Beam czy Ray doznania audio z oglądania telewizji i nie tylko zostaną spotęgowane. Subwoofer o cylindrycznym designie jest dostępny w promocyjnej cenie 1899 zł dzięki obniżce wynoszącej 500 zł.

Natomiast idealny do wyjścia w plener będzie Roam, który również znalazł się w trwającej akcji promocyjnej Sonos. Ten lekki, przenośny, inteligentny i wodoodporny głośnik zapewnia niesamowicie czysty i głęboki dźwięk w domu i poza nim. Świetnie wtapiający się w przestrzeń sprzęt audio dostępny jest w 5 wariantach kolorystycznych Roam Colors. Po rabacie w wysokości 250 zł można go dostać w cenie 699 zł.

Zaprojektowany do słuchania na zewnątrz jest też Roam SL. Ta wersja przenośnego głośnika Roam jest niemal identyczna z oryginalnym modelem. Nie posiada jednak mikrofonu i nie obsługuje funkcji asystenta głosowego, stąd jego cena jest nieco niższa. W ramach oferty promocyjnej Sonos mobilny głośnik kosztuje jedynie 599 zł. To cena niższa o 250 zł w stosunku do tej, która obowiązywała przed aktualną promocją.

W promocji, ale na wyjątkowych zasadach, bierze udział także bezprzewodowy głośnik Sonos Five. Dzięki dynamicznemu podziałowi stereofonicznemu, czystym basom i szczegółowym wokalom sprzęt ten zapewnia strumieniowe przesyłanie muzyki w najwyższej jakości. Zaprojektowany z myślą o wysokiej wierności odtwarzania głośnik będzie dostępny tylko 27 listopada w cenie z 20 proc. zniżką (600 zł), a więc 2399 zł.

Zestawienie wszystkich objętych świąteczną promocją sprzętów marki Sonos wraz z obniżonymi cenami i przydzielonymi rabatami można znaleźć na oficjalnej stronie producenta pod tym adresem.