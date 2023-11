Kamiq: gdzie miejska elegancja spotyka się z funkcjonalnością SUV-a

Wciąż najbardziej kompaktowy w rodzinie, ale zarazem nieco większy, szerszy i bardziej okazały. Tak w skrócie można opisać nowy model Škody Kamiq po liftingu. Czym odświeżona wersja różni się od swoich tak popularnych poprzedników?

Fot. materiały prasowe

Kamiq to typ, w którym naprawdę nietrudno zakochać się od pierwszego prowadzenia. Pomijając jego charakterystyczny, nieco zadziorny, ale jednocześnie mieszczący się w kanonie, wygląd, jest to pojazd cudownie uniwersalny: zwinny niczym miejski kompakt, ale mocno zbudowany i stabilny. Spełni się zarówno w codziennych dojazdach do pracy, jak i w bardziej wymagającej trasie po leśnych bezdrożach. Do tego posiada sporo miejsca z tyłu oraz przestronny, ładowny bagażnik.

Wydaje się, że właśnie tych cech szukają w SUV-ach polscy kierowcy, bo to Kamiq napędzał sprzedaż aut z tego segmentu dla Škody: zarówno w 2021 jak i w 2022 roku był najchętniej kupowanym modelem , wyprzedzając “starszaków”: Kodiaqa i Karoqa.

Wydaje się więc, że Kamiq w pełni zasłużył na to, aby nieco odświeżyć swój wygląd. Model po liftingu nie tylko prezentuje się bardziej okazale od poprzednika, ale posiada również kilka cech, które docenią z jednej strony zwolennicy bezpiecznej jazdy, a z drugiej - ci, którym nie jest obojętna troska o środowisko.

Na początek jednak spójrzmy, co zmieniło się w designie tego modelu .

Kamiq po liftingu: pochwała charakteru

– Kiedy widzę na drodze poprzednią wersję modelu Kamiq, myślę od razu, że prezentuje bardzo dumny i mocny design. Zdecydowaliśmy, że jeszcze bardziej podkreślimy ten silny charakter podczas liftingu – tak projektant nowej Škody Kamiq, Dalibor Pantůček, streszcza założenia, jakie towarzyszyły mu przy tworzeniu nowego oblicza kompaktowego SUV-a.

Škoda to marka mocno zakorzeniona w swojej historii i szczodrze czerpiąca z czeskiego dziedzictwa. Nic więc dziwnego, że twórcy nowego Kamiqa również skorzystali z lokalnych inspiracji: motyw zastosowany w reflektorach ma przypominać czeski kryształ. Z kolei górna część, czyli ta ze światłami do jazdy dziennej, jest nieco smuklejsza, niż poprzednio. Zmiany zaszły również z tyłu: reflektory są podzielone na dwa segmenty, które razem układają się w charakterystyczną literę “C”.

W swoim podstawowym wariancie, nowy Kamiq jest wyposażony w światła LED. Istnieje jednak opcja, aby doposażyć go w reflektory TOP LED Matrix, ze specjalnym dodatkowym modułem, zwiększającym wydajność świateł drogowych. Co więcej, tego rodzaju reflektory mogą być włączone na stałe - dzięki zastosowaniu kamery, snop światła zostanie automatycznie wygaszony, kiedy z naprzeciwka będzie nadjeżdżał inny pojazd.

Wracając do zmian w designie: powagi przedniej masce nadaje zupełnie nowa wersja grilla, która może wyglądać nieco znajomo. Podobny design mają te, zastosowane w zderzakach większych SUV-ów marki. Uwagę zwraca również masywny spojler z trzema otworami wentylacyjnymi. Na trzy został podzielony również główny wlot powietrza.

Z tyłu - kontynuacja nawiązania do triady: dyfuzor, poza tym, że zyskał czystszą, bardziej elegancką, ale jednocześnie masywniejszą linię, swoją strukturą koresponduje z przednim wlotem powietrza.

Miłośnicy nietuzinkowych rozwiązań ucieszą się, że nowy Kamiq oferuje wykończenie typu Color Concept, czyli możliwość wyboru dachu, lusterek oraz słupka A w kontrastującym kolorze. Co odważniejsi będą mogli nawet pokusić się o wybór Kamiqa w kolorze Orange Phoenix. Jeśli stawiacie na bardziej wyważone tony, do wyboru pozostają dwa lakiery niemetalizowane oraz siedem opcji metalicznych.

Warto zaznaczyć, że Škoda, jak większość przedstawicieli branży, stara się podążać ścieżką coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań. W związku z tym niektóre z elementów wyposażenia nowego Kamiqa zostały wykonane z surowców pochodzących z recyklingu. Przykładowo: w panelach wykończeniowych drzwi, a także w podsufitce wykorzystano włókna konopi oraz kenafu, czyli odmiany hibiskusa. Tapicerka, podłogi i dywaniki są natomiast wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Nowy Kamiq: bezpieczeństwo i wygoda

Pięć gwiazdek w testach Euro NCAP to wynik, który potrafi zadowolić nawet najbardziej wymagających kierowców. Aby uzyskać tak wysokie noty, projektanci nowego Kamiqa wprowadzili szereg ulepszeń - zarówno z dziedziny bezpieczeństwa czynnego, jak i biernego.

Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to nadwozie - odporne na skręcanie i zawierające sporą ilość utwardzanej stali o wysokiej wytrzymałości. Taka konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo, ale i wpływa na jakość prowadzenia auta.

Liczba poduszek powietrznych, które mogą znaleźć się na wyposażeniu nowego Kamiqa robi wrażenie: poduszka dla kierowcy, poduszka dla pasażera z przodu, poduszki powietrzne chroniące głowę i boczne poduszki powietrzne z przodu (to unijny standard), a do tego: pakiet bezpieczeństwa z poduszką powietrzną chroniącą kolana kierowcy oraz tylnymi bocznymi poduszkami powietrznymi. Łącznie dziewięć poduszek, które w razie wypadku zapewnią podróżnym maksimum bezpieczeństwa.

Dodatkowym elementem, który również można dobrać opcjonalnie, jest system Crew Protect, który automatycznie domknie otwarte okna i napnie pasy bezpieczeństwa, w momencie, gdy wyczuje nieuchronną kolizję.

Lista systemów wspomagających, które mogą znaleźć się na wyposażeniu nowego modelu Kamiqa jest długa. Pewności za kierownicą dodają:

Front Assist , który pozwala uniknąć zderzenia z pojazdem jadącym przed nami, w przypadku Kamiqa został wzbogacony o funkcje monitoringu pieszych

Lane Assist , czyli asystent, który zadba o to, aby pojazd utrzymywał się na swoim pasie ruchu (w opcji dostępny jest również Adaptive Lane Assist, który rozpozna również tymczasowe oznaczenia pasa ruchu, na przykład podczas robót drogowych)

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych

Manoeuvre Assist , czyli system, który rozpoznając potencjalne przeszkody, uchroni nas przed kolizją podczas wykonywania manewrów

Hands-on Detection upewnia się, że kierowca trzyma ręce na kierownicy i panuje nad pojazdem

Side Assist , jest dostępny opcjonalnie; jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy przed autami zbliżającymi się od tyłu, na odległość do 70 metrów

Adaptive Cruise Control (ACC) , czyli tempomat adaptacyjny

Systemy wspomagania jazdy dają pewność niezbędną zarówno w dłuższych, jak i krótszych trasach. W obu przypadkach nie można jednak również przecenić znaczenia wygody. A w tej kwestii Škoda, ze swoimi rozwiązaniami z serii Simply Clever potrafi zrobić wrażenie. Detale, takie jak parasolka w drzwiach, uchwyt na bilet parkingowy w słupku czy haczyki w bagażniku to małe rzeczy, które niezmiernie cieszą.

Jeszcze bardziej cieszą natomiast “gadżety” większego kalibru. W przypadku premiery nowej Skody Kamiq jest to bezdotykowe otwieranie bagażnika, po raz pierwszy dostępne w pojeździe tej klasy. Wystarczy jeden ruch stopą pod zderzakiem, a pokrywa sama się uniesie. I choć zakupy nadal musimy załadować sami, to jednak tego rodzaju detal potrafi ułatwić życie.

W nowym Kamiqu znajdziemy jeszcze kilka rozwiązań, przeniesionych z innych modeli. Na oparciach przednich siedzeń znalazły się na przykład kieszenie do przechowywania smartfonów. Pasażerowie podróżujący z tyłu ucieszą się również z samoprzylepnego schowka w tunelu środkowym, który umożliwia przechowywanie drobnych rzeczy, a także włożenie kubka w elastyczny uchwyt.

Oczywiście, w pakietach opcjonalnych „wygodnych” rozwiązań jest więcej. Są to m.in. gniazda ładowania, dodatkowe schowki, siatki czy uchwyty na urządzenia.

Jak prezentuje się nowy Kamiq w pełnej krasie? Jakie dodatkowe innowacje znalazły się na pokładzie? Możecie to sprawdzić na oficjalnej stronie producenta [link]