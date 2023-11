Powstały majtki do seksu oralnego. Mają zapach wanilii i dziwną funkcję

Agnieszka Miastowska

F irma Lorals stworzyła jeden z najdziwniejszych gadżetów erotycznych, o jakich można by pomyśleć. Z jednej strony wynalazek może wyglądać przyziemnie, bo to tylko... majtki. Z drugiej to majtki, w których uprawia się seks, są zapachowe, a ich celem jest "powstrzymanie wydzielin i naturalnego zapachu kobiety". Pojawia się tylko pytanie – czy o to chodzi w seksie?