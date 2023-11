W Polsce w ostatnich dniach jest dość mroźno i pada śnieg. Z tego względu specjalny alert wydano dla mieszkańców południa Polski. Dotyczy on względów bezpieczeństwa, gdyż będzie tam bardzo silnie wiać.

Poważne ostrzeżenie dla mieszkańców jednego rejonu Polski. Dotyczą tej nocy. Fot. NewsLubuski/East News

Alerty przed wiatrem. Szczególna sytuacja na południu Polski

"Uwaga! Dziś i jutro (23/24.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – podano w SMS-sie, który wysłało RCB. Alert tej treści został wysłany do odbiorców w części woj. śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Alert przed silnym wiatrem obowiązuje w całej Polsce, ale na południu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z południowego zachodu i zachodu" – czytamy z kolei w alercie IMGW.

Nowa pogoda na najbliższą dobę

Jak pogoda będzie w najbliższych kilkudziesięciu godzinach? Jak podaje IMGW, w nocy będzie zachmurzenie duże z postępującymi od północy kraju większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju i w rejonach podgórskich przechodzące w śnieg.

Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza w północnej połowie Polski. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, lokalnie na północy oraz w Karpatach do 15 mm, w Sudetach do 20 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich do 5 cm, wysoko w Karpatach do 10 cm, a w Sudetach do 15 cm.

Temperatura minimalna wahać się będzie od 0°C do 3°C, na wybrzeżu około 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny, do 45 km/h, porywisty, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru miejscami do 85 km/h, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 95 km/h, wysoko w Karpatach do 120 km/h, w Sudetach do 180 km/h, głównie w pierwszej połowie nocy. W górach pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Możliwe będą burze. Prognozowana wysokość opadów na pojezierzach i w Karpatach miejscami około 10 mm, w Sudetach do 15 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 10 cm, w Sudetach lokalnie do 15 cm.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 1°C w rejonach podgórskich Karpat do 5°C nad morzem i lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru miejscami do 65 km/h, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 85 km/h, wysoko w górach do 120 km/h, stopniowo słabnące. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami ślisko na drogach i chodnikach.