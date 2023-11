Najwyższy czas rozejrzeć się za prezentami. Zobacz, co poleca pod choinką Samsung

Nie ma co zwlekać. Nim się ktoś obejrzy, rozpoczną się Święta, dlatego już teraz najlepiej zacząć rozglądać się za gwiazdkowymi prezentami. Tak, poszukiwanie upominków na tę okazję to zawsze spore wyzwanie, zwłaszcza gdy bliska osoba gustuje w technologiach, a kupujący/a nie ma akurat o nich bladego pojęcia. W trafnym wyborze pomoże Samsung, jeden z liderów tej branży, ze swoim tegorocznym prezentownikiem.

Prezentujemy 6. topowych sprzętów marki Samsung, które stanowią propozycje na świąteczny prezent dla fanów najnowszych technologii. Materiały prasowe / Samsung

Następca Bestsellera 2022, czyli Galaxy A53 5G, najczęściej kupowanego smartfona. Kolejny model stanowi optymalny stosunek jakości do ceny. Wysokiej klasy solidny i wytrzymały ekran jest na tyle duży i czytelny, że świetnie sprawdzi się zarówno do nauki/pracy, jak i do rozrywki. Z wydajną i pojemną baterię (5000 mAh) można aktywnie spędzić cały dzień poza domem. Propozycja prezentowa i dla młodzieży, i dla dorosłych.

Grupą docelową tego prezentu są wymagający twórcy: artyści, graficy, edytorzy, tatuatorzy i projektanci. Prezentowany tablet dysponuje jednym z największych na rynku wyświetlaczy. Krystalicznie wyrazisty ekran zapewnia wysoką rozdzielczość, szeroką gamę żywych kolorów i głęboką czerń. Po dołączeniu rysika czy klawiatury wodoodporny tablet staje się świetnym sprzętem do pisania, grania w gry czy pracy w podróży.

Coś dla miłośników sportu i elegancji. Ten najnowszej generacji wodoodporny smartwatch z największym jak do tej pory czytelnym ekranem kryje w sobie mnóstwo funkcji sportowych i zdrowotnych. Inteligentny zegarek znajdzie zastosowanie przy aż 90 rodzajach ćwiczeń i wytrzyma każdą pogodę. Niezwykły design łączący klasykę i nowoczesność czyni go idealnym do każdej stylizacji, czy to galowej, czy sportowej.

The Frame

Idealna propozycja na prezent zrzutkowy (kupowany przez wiele osób). Ten telewizor dowodzi, że największy domowy ekran może być niesamowitym dodatkiem do każdego wnętrza. Podczas gdy technologia QLED, procesor AI Quantum 4K i matowa powłoka ekranu dbają o spektakularną jakość obrazu, wymienne ramki, różne opcje montażu i dedykowany sklep ze sztuką Art Store pozwalają na kreatywną aranżację przestrzeni.

Soundbar Ultra Slim HW-S800 B

Doskonała jakość dźwięku i ultra smukły design. Skrzyżowaniem tych dwóch atutów jest właśnie ten nowoczesny i stylowy soundbar. Wynosząca zaledwie 4 cm głębokość i wbudowana łączność bezprzewodowa ułatwią postawienie urządzenia i wkomponowanie go w domowe wnętrze. Z kolei Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny i obsługa Dolby Atmos zadowoli najbardziej wybrednych amatorów mocnych brzmień.

Freestyle Gen 2

Mały (waga zaledwie 830 g!) i przenośny projektor, który inteligentnie wyświetli obraz o kinowych barwach i przekątnej do 100 cali. Druga generacja urządzenia przynosi m.in. natychmiastowy start, szybsze menu, dłuższą żywotność lampy LED i większą pamięć. Sprzęt z obrotową podstawą i wbudowanym głośnikiem można zasilać zarówno za pomocą kompatybilnej ładowarki, jak i przy użyciu dedykowanego powerbanku.