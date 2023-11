N ie żyje Daniel Chojnacki. To były wrocławski oficer rowerowy i ratownik GOPR. Zmarł w wyniku zejścia lawiny w austriackich Alpach. Lekarzom nie udało się go uratować. Miał 41 lat. Pożegnał go prezydent Wrocławia.





Nie żyje znany społecznik i GOPR-owiec. Daniel Chojnacki zginął tragicznie w Alpach

Natalia Kamińska

Nie żyje Daniel Chojnacki. To były wrocławski oficer rowerowy i ratownik GOPR. Zmarł w wyniku zejścia lawiny w austriackich Alpach. Lekarzom nie udało się go uratować. Miał 41 lat. Pożegnał go prezydent Wrocławia.