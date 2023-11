Piosenkarka i aktorka Sylvia Novak właśnie spełniła swoje marzenie. Na rynku pojawiła się autorska kolekcja kosmetyków do makijażu "Colors Of Your Mood" stworzona we współpracy z polską marką Pierre René. To aż trzy nowe, unikalne produkty, które pomogą ci stworzyć zarówno dzienny, jak i wieczorowy makijaż, zależny od twojego nastroju.

Sylvia Novak wydała autorską kolekcję kosmetyków Fot. materiały prasowe

Sylvia Novak dała się poznać szerszej publiczności dzięki występom w takich serialach, jak m.in. "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość" i "Na wspólnej". Jest jednak nie tylko aktorką, ale również piosenkarką.

Obecnie pracuje nad materiałem na pierwszą płytę z producentami z Polski, Francji, Portugalii i Niemiec. Do tej pory wydała 12 utworów, a jej single, jak "me gusta" czy "światła miast" są nie tylko grane przez radia, ale zdobyły już również ponad milionowe wyświetlenia na YouTube.

Novak kształciła się zresztą i aktorsko, i muzycznie. Ukończyła I st. Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu im. Grażyny Bacewicz w Radomsku, uczęszczała do Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego, a także do AktoRstudio Romy Gąsiorowskiej. Jest również bardzo aktywna w przestrzeni internetowej, na Instagramie śledzi ją już ponad 253 tysiące obserwatorów.

"Colors Of Your Mood": autorska kolekcja kosmetyków Sylvii Novak we współpracy z Pierre René

Teraz Sylvia Nowak postanowiła sprawdzić się w nowej roli: na rynku ukazała się jej autorska kolekcja kosmetyków "Colors Of Your Mood" we współpracy z polską marką Pierre René.

To energetyczna kolekcja trzech produktów do makijażu: palety cieni do oczu, maskary i żelu do brwi. To łatwe do stosowania, uniwersalne propozycje, które sprawdzą się zarówno w codziennym makijażu, jak i na większe wyjścia, i które warto mieć w swojej kosmetyczce.

– Już jako nastolatka uwielbiałam malować siebie i przyjaciółki. Makijaż to wizualny aspekt, który dodaje pewności siebie każdej z nas. Mi również – dziś jako młodej mamie na co dzień pomaga ukryć niedoskonałości po nieprzespanej nocy. Natomiast na wielkie wyjścia czy plany teledysków pomaga kreować moją bardziej przebojową "twarz" – mówi piosenkarka i aktorka.

Jak wyznaje stworzenie własnej linii kosmetyków było jej wielkim marzeniem od dawna. – Chciałabym, by każda z nas używając jej miała okazję poczuć się wyjątkowo! Niezależnie od tego czy masz ochotę stworzyć makijaż dzienny, czy wieczorowy, spokojny czy szalony – produkty z mojej kolekcji Colors Of Your Mood dopasują się do Twojego nastroju i pomogą stworzyć makijaż, w którym poczujesz się pewniej siebie – dodaje Sylvia.

Kosmetyki Sylvii Novak: jaki masz dziś nastrój?

Paletka cieni Colors Of Your Mood to mix intensywnie napigmentowanych matów i lśniących foliowych receptur, który sprawdzi się zarówno w dziennym, jak i wieczorowym makijażu. Z kolei kompaktowa forma z lusterkiem idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży.

Czarny tusz do rzęs Colors Of Your Mood to niezwykle precyzyjnie maskara, która gwarantuje hipnotyzujące spojrzenie i perfekcyjnie podkręcone, długie i intensywnie czarne rzęsy. Silikonowa szczoteczka doskonale rozdziela i unosi każdą rzęsę.

Z kolei żel do brwi Colors Of Your Mood jest w głębokim odcieniu brązu, a jego formuła pozwala na podkreślenie brwi, nadając im naturalny wygląd i wyjątkową głębię. Dzięki precyzyjnej szczoteczce nadanie kształtu i wyrównanie brwi jest łatwiejsze, niż się wydaje.

Kolekcję kosmetyków Sylvii Novak kupimy m.in. na stronie internetowej marki Pierre René: zarówno we wspólnym zestawie w eleganckim pudełku (w cenie 159, 99 zł), jak i każdy produkt oddzielnie (paleta cieni: 89,99 zł, tusz do rzęs: 34,99 zł, żel do brwi: 29,99 zł).

Artykuł powstał w ramach współpracy.