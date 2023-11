Elektroekologia w pigułce. Niezwykłe Centrum świętuje swoje drugie urodziny

Czym są elektrośmieci? Na to pytanie zapewne większość zna odpowiedź. A jak należy postępować z elektroodpadami? Z tym bywa większy problem. Dlatego właśnie istnieje Centrum ElektroEkologii. Miejsce, w którym edukuje się młodzież na te ekologiczne tematy, obchodzi swoje 2. urodziny. Już ponad 10 000 uczniów skorzystało z jego oferty.

Od ponad dwóch lat szkoleniem młodych ludzi od 13 roku życia w zakresie postępowania z elektrycznymi i elektronicznymi odpadami zajmuje się Centrum ElektroEkologii założone przez ElektroEko, Samsung i Cyfrowy Dialog. Materiały prasowe / Centrum ElektroEkologii

Na całym świecie masowo przybywa elektrośmieci. Według wyliczeń ONZ w 2023 roku wytworzono ich ok. 61 mln ton, co odpowiada mniej więcej wadze ok. 600 Pałaców Kultury i Nauki! Dla dobra środowiska tego rodzaju odpady nie mogą być traktowane jak zwykłe. Warto zatem wiedzieć, co robić ze zużytym sprzętem i jak go składować.

Od ponad dwóch lat szkoleniem młodych ludzi od 13 roku życia w zakresie postępowania z elektrycznymi i elektronicznymi odpadami zajmuje się Centrum ElektroEkologii. Założono je z inicjatywy spółki ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy wsparciu firmy technologicznej Samsung i stowarzyszenia Cyfrowy Dialog.

Przestrzeń dedykowana edukacji młodzieży mieści się przy ul. Chmielnej 73 na kampusie CIC Warsaw w nowoczesnym i ekologicznym biurowcu Varso Place w Warszawie. Stacjonarne biuro koncentruje się na prowadzeniu ekowarsztatów. Dotychczas zorganizowano je ok. 400, a udział wzięło w nich niemal 10 000 uczniów z całej Polski.

– Już kolejny rok z dumą i zadowoleniem obserwuję, jak rozwija się Centrum ElektroEkologii. Coś, co na początku istniało tylko w przestrzeni internetowej, teraz może pochwalić się świetnymi wynikami i coraz to nowymi projektami dla młodzieży z całej Polski – komentuje Jacek Łęgiewicz, Dyrektor ds. Korporacyjnych firmy Samsung, partnera strategicznego Centrum ElektroEkologii.

Centrum przeprowadza również webinary z ekspertami z różnych dziedzin, aktywizujące konkursy wykorzystujące m.in. media społecznościowe czy hackathony. Powtarzającymi się inicjatywami są np. ElektroEkologiczny Hackathon (przepustka do programu edukacyjnego Solve for Tomorrow marki Samsung) czy ElektroEkologiczna Wycieczka do Warszawy.

W warsztatach czy wycieczkach organizowanych przez stołeczne Centrum ElektroEkologii uczestniczą nie tylko uczniowie z Warszawy. Twórcom tej inicjatywy zależy na tym, żeby docierać z wiedzą szczególnie do młodych ludzi spoza stolicy. W 2023 roku aż 70 proc. wszystkich szkół uczestniczących w ekowarsztatach pochodziło z innych miejscowości.

Drugą rocznicę powstania Centrum uświetniła zorganizowana w dniu 22 listopada 2023 konferencja, w której udział wzięli: Andrzej Domański (poseł na Sejm RP), Grzegorz Skrzypczak (prezes ElektroEko) i Jacek Łęgiewicz (dyrektor ds. korporacyjnych w Samsung). Wystąpili też zwycięzcy tegorocznej edycji ElektroEkologicznego Hackathonu.

Laureatami konkursu przeprowadzonego przez Centrum byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego DobraTU im. Tosi Kozłowskiej w Warszawie. Zaproszeni na konferencję goście mogli zapoznać się z prezentacją ich zwycięskiego projektu – profilem i kampanią elektro.smieciary, które w sferze online szerzą świadomość na temat elektrośmieci.

Takie miejsca jak Centrum ElektroEkologii są szczególnie ważne, bo pomagają kształtować proekologiczne postawy wśród najmłodszych. Związek Cyfrowa Polska wspiera ElektroEko oraz Samsung na tym polu i może pochwalić się efektywną współpracą. Już obserwujemy konkretne wyniki tych działań. Jak wynika z tegorocznych badań, ponad 65 proc. ludzi w Polsce wie, gdzie może oddać zużyty sprzęt. To wzrost aż o 18 proc. względem poprzedniego badania! Jako branża cyfrowa mamy cel, aby ta świadomość była jeszcze większa i każdy wiedział, co zrobić z zużytą drukarką, nieużywanym od lat smartfonem czy słuchawkami. Dominik Dobek Dyrektor Programowy Związek Cyfrowa Polska

Więcej informacji o wyjątkowym w Europie miejscu, którego celem jest edukacja na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, można znaleźć na oficjalnej stronie Centrum ElektroEkologii. Znajdują się tam materiały dydaktyczne oraz formularze dla szkół chętnych do zapisu na ekowarsztaty.