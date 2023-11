Wypadek samochodowy za granicą. Co zrobić w przypadku stłuczki w obcym kraju?

Wypadek samochodowy podczas wakacyjnego wyjazdu czy zagranicznej podróży służbowej może okazać się groźny w skutkach. Często mamy do czynienia jedynie z kolizją drogową. W każdym przypadku (i wypadku…) należy podjąć odpowiednie kroki, przestrzegając obowiązujących w danym kraju przepisów. W przeciwnym razie można nie tylko narazić się na odpowiedzialność karną, lecz również na problemy z uzyskaniem odszkodowania.

Fot. materiały prasowe

Wypadek samochodowy za granicą – jak postępować?

Większość kierowców doskonale wie, jak się zachować, jeśli do wypadku samochodowego dochodzi na terenie kraju. Inaczej jest jednak w przypadku zagranicznych podróży – przebywając poza granicami Polski, należy bowiem przestrzegać przepisów obowiązujących w danym państwie.

Kolizja na naszych drogach nie wymaga wzywania policji, natomiast będąc za granicą, trzeba zawiadomić o tego typu zdarzeniu odpowiednie służby. Dotyczy to także sytuacji, w której żadna z osób uczestniczących w wypadku nie odniosła obrażeń. Następnie należy spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, pod którym podpiszą się obie strony. Musi ono zawierać informacje dotyczące:

- danych osobowych właściciela/właścicielki pojazdu,

- numeru rejestracyjnego pojazdu,

- nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego,

- numeru polisy OC,

- kraju ubezpieczenia pojazdu,

- szczegółowego opisu przebiegu zdarzenia.

Ważne, aby w oświadczeniu sprawca przyznał się do winy. Dodatkowo kierowca powinien zadbać o dokumentację w formie fotografii, które pozwolą zobrazować poniesione szkody. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli to my jesteśmy sprawcami kolizji drogowej. Musimy spisać oświadczenie, w którym przyznamy się do winy oraz zawrzemy wszelkie niezbędne informacje. Zanim jeszcze przejdziemy do spisywania oświadczenia lub wzywania służb, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca wypadku. Obowiązują tutaj dokładnie takie same zasady, jak w przypadku kolizji na drogach krajowych.

Konieczne jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego we właściwym miejscu oraz włączenie świateł awaryjnych. Jeśli wypadek miał miejsce w nocy lub znajdujemy się w ciemniejszym miejscu (na przykład na drodze leśnej), dobrym rozwiązaniem będzie założenie kamizelki odblaskowej. Oczywiście, jeżeli w wypadku samochodowym jakiekolwiek osoby doznały obrażeń, należy wezwać pogotowie. Udzielenie im pomocy jest konieczne, choć finansowanie świadczeń medycznych za granicą może przebiegać na innych zasadach niż w Polsce.

Co ważne, jeśli w wyniku wypadku ucierpiało zwierzę, również musimy wezwać pomoc. Nawet jeśli doszło do wypadku śmiertelnego z jego udziałem, sprawcy zwykle nie grozi kara (o ile nie było to umyślne działanie), ale jest on zobowiązany zawiadomić służby.

Likwidacja szkody po stłuczce – jak przebiega?

Likwidacja szkody po nawet drobnej kolizji może okazać się kosztowna. W wielu przypadkach, konieczne okazuje się odholowanie samochodu do najbliższego warsztatu. Jeśli pojazd może dotrzeć do warsztatu bez dodatkowego wsparcia, prawdopodobnie także trzeba będzie przeprowadzić niezbędne naprawy za granicą. Kto w takiej sytuacji zostanie obarczony kosztami? Jeśli do kolizji dojdzie w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odszkodowania można ubiegać się od ubezpieczyciela, w którym sprawcza ma wykupioną polisę OC.

Likwidacja szkody wygląda więc podobnie jak wtedy, gdy do wypadku dochodzi na terenie Polski. Nie warto jednak czekać ze zgłoszeniem szkody na powrót do kraju – im szybciej zgłosimy sprawę (korzystając z kontaktu telefonicznego lub formularza online), tym szybciej otrzymamy odszkodowanie. Nie musimy obawiać się bariery językowej. Możemy zgłosić się do polskiego ubezpieczyciela, który jest reprezentantem do spraw roszczeń zagranicznej firmy. Jego pomoc jest całkowicie darmowa, a wszelkie rozmowy odbywają się w języku polskim.

Jeśli konkretny ubezpieczyciel nie ma swojego reprezentanta, likwidacją szkody zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, działające zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty. Nieco inaczej wygląda kwestia uzyskania odszkodowania w sytuacji, kiedy do wypadku dojdzie w kraju trzecim, a więc poza terenem EOG. Wtedy też roszczeń należy dochodzić bezpośrednio u zagranicznego ubezpieczyciela, co może powodować pewne trudności.

Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami wypadku za granicą?

Wybierając się w podróż za granicę, należy – podobnie jak w Polsce – zachowywać się rozsądnie, przestrzegając obowiązujących przepisów. Niestety, nawet odpowiedzialna postawa nie uchroni nas przed ewentualną kolizją. Możemy natomiast zawsze zniwelować negatywne jej skutki. Dobrym rozwiązaniem jest zakup dodatkowego ubezpieczenia AC, z którego odszkodowanie uzyskamy w krótkim czasie. Polscy kierowcy obowiązkowo wykupują ubezpieczenie OC, jednak ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy tylko w przypadku, gdy sami jesteśmy sprawcami czynu. Oznacza to, że odszkodowanie otrzyma poszkodowany.

Na takich samych zasadach możemy dochodzić odszkodowania w sytuacji, gdy to nie my spowodowaliśmy stłuczkę. Niemniej jednak na pieniądze trzeba trochę poczekać, a cała procedura likwidacji szkody może okazać się skomplikowana. Dlatego też warto rozważyć zakup polisy AC. Umożliwia ona otrzymanie odszkodowania sprawcy czynu w krótkim czasie, co pozwala pokryć koszty naprawy pojazdu. Najbardziej opłaca się kupić AC w pakiecie z OC – takie rozwiązanie znajdziemy np. na Warta.pl. Ubezpieczenie nie gwarantuje bezszkodowej jazdy, ale zapewnia poczucie spokoju i zabezpieczenie, gdybyśmy musieli za granicą ponosić koszty naprawy pojazdu. Ponadto odszkodowanie można uzyskać w razie kradzieży samochodu bądź wystąpienia innych zdarzeń losowych.

Bezpieczne podróżowanie – o czym jeszcze należy pamiętać?

Wypadek samochodowy może okazać się bardzo poważny w skutkach – mowa o stanie technicznym pojazdu, ale przede wszystkim o zdrowiu i życiu pasażerów. Dlatego też warto rozważyć zakup polisy turystycznej, w ramach której ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia czy związane z transportem poszkodowanego do ośrodka medycznego. Wbrew pozorom wydatki te mogą być naprawdę wysokie, zwłaszcza że nie wszystkie świadczenia finansowane są na takich samych zasadach, jak w Polsce. Wręcz przeciwnie – istnieje sporo wyjątków, w ramach których pacjent pokrywa koszty leczenia we własnym zakresie.

Bezpieczne podróżowanie sprowadza się więc nie tylko do dobrego przygotowania samochodu do podróży, lecz również podjęcia właściwych działań prewencyjnych. Warto uznać ubezpieczenie przed podróżą jako niezbędny element przygotowań do niej. Ubezpieczenie AC oraz turystyczne to jedne z podstawowych, jakie należy wykupić przed wyjazdem z kraju. Drugie z wymienionych można dodatkowo rozszerzyć, co powoduje, że zakres ochrony staje się naprawdę imponujący. Gdy już uda nam się uporać ze skutkami wypadku drogowego, pamiętajmy, aby zebrać niezbędną dokumentację. Mowa na przykład o oświadczeniach, jakie spiszą obie strony. Dokumenty należy sporządzić w języku ojczystym oraz angielskim.

Dokumentacja jest także niezbędna, aby uzyskać przysługujące nam odszkodowanie. Większość wymaganych dokumentów możemy przesłać drogą elektroniczną, maksymalnie skracając czas oczekiwania na wydanie decyzji i wypłatę środków. Lepiej nie czekać – szybkie zgłoszenie wystąpienia zdarzenia losowego powoduje szybsze uzyskanie pieniędzy.