Misiek Koterski i Marcelina Leszczak zaskoczyli fanów nową publikacją w mediach społecznościowych. Zapozowali przed obiektywem niemal nago. To wzbudziło skrajne emocje wśród komentujących.

Misiek Koterski i Marcelina Leszcza pokazali się niemal topless. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Leszczak i Koterski bez koszulek. Pochwalili się osobliwym kadrem

Para pochwaliła się ostatnio efektami wspólnej sesji zdjęciowej. W sobotę (25 listopada) wrzucili na swoje instagramowe profilu odważny kadr. Oboje są na nim bez koszulek.

Część internautów pozytywnie odebrała tę fotografię. "Pięknie, sensualnie… Nie stracicie tego…"; "Rewelacja. W udanym związku takie coś. Brawo wy"; "Piękna fota. Takiej kobiety nie wolno ranić" – pisali.

Inni z kolei nie byli już tak entuzjastycznie nastawieni do ujęcia. Zaczęli wytykać aktorowi, że przecież niedawno ogłaszał spektakularne nawrócenie i dużo mówił o swoich praktykach religijnych.

"Serio? Zdjęcie jest piękne, ale coś mi tu nie gra. Wasze nawrócenie – więc po co to? Bóg tak chciał??? Czy kasa???"; "Michale, bardzo Cię cenie i szanuje, za całokształt, za to, że mówisz otwarcie o wierze w Boga. Natomiast jak się ma do tego życie w związku niesakramentalnym? I też promowanie tego, chociażby tym postem. Wybacz, że piszę tak bezpośrednio" – można przeczytać w sekcji komentarzy.

Historia Miśka i Marceliny Leszczak

Bliska relacja Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak zaczęła się rozwijać w 2016 roku. Kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich syn, Fryderyk. Jednak związek tej pary należy do tych bardzo burzliwych.

Aktor i modelka zaliczyli już dłuższe rozstanie. Wtedy Koterski związał się z Dagmarą Bryzek. Po czasie jednak okazało się, że Misiek i Marcela znów się zeszli. Pomogła im w tym m.in. terapia.

– Swój do swego ciągnie to na pewno. Ale teraz nie mówimy o tym dużo, jak najmniej wrzucamy do social mediów. Po prostu pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że chodzimy na terapię dla par, bo w tych czasach i w środowisku, w jakim żyjemy, i z racji zawodu, jaki Michał wykonuje, nasze drogi bardzo często się rozchodzą, bo Michała dużo nie ma w domu. Jest ktoś, kto nam pomaga przegadywać różne tematy i bardzo postawiliśmy oboje na ten związek – mówiła Leszczak w rozmowie z Jastrząb Post.