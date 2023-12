Nietypowe, ale praktyczne: 7 oryginalnych upominków, którymi zaskoczysz najbliższych

Najmilsze prezenty pod choinkę to te wybrane z myślą o potrzebach lub pasjach naszych bliskich. Jednak praktyczne podarunki wcale nie muszą być nudne i przewidywalne, mogą zaskakiwać. Przygotowaliśmy propozycje oryginalnych upominków, które sprawią przyjemność zarówno osobom otwartym na niespodzianki, jak i wielbicielom klasyki. Te prezenty doceni każdy, a my będziemy mieli pewność, że nasz prezent nie będzie kurzył się na półce.

Fot. 123rf.com

Świąteczne zakupy i poszukiwania ciekawego prezentu nie muszą być stresujące i czasochłonne, nawet jeżeli wybierzemy się "na łowy" bez konkretnego pomysłu i upatrzonego wcześniej podarunku. Zajrzeliśmy do sklepów Tchibo i w jednym miejscu znaleźliśmy oryginalne inspiracje na prezent dla bliskich. Oto 7 propozycji na upominki, które będą nie tylko praktyczne, ale też oryginalne.

Dla czytelników: lampka do czytania z magnetycznym klipsem

Spraw, by bliska osoba zakochana w książkach mogła spędzać przytulne wieczory ze swoją ulubioną powieścią jeszcze bardziej komfortowo. Tę praktyczną i elegancką lampkę nakłada się na okładkę książki. I już można cieszyć się ulubioną lekturą w dowolnym miejscu i w każdej chwili. Lampka daje przyjemne i przyjazne dla wzroku ciepłe światło, którego natężenie można płynnie regulować. Jest wykonana bardzo starannie z ekologicznej skóry, a dzięki metalowej podstawce można użyć jej także jako nastrojowej lampki nocnej. Jedno ładowanie wystarcza nawet na 10 godzin czytania. A jeśli do tego dołożymy ulubioną powieść w kolekcjonerskim wydaniu lub nowy ciekawy reportaż – prezent dla miłośników dobrej lektury mamy gotowy.

Dla smakoszy i domowych kucharzy: zestaw do raclette

Nie trzeba być mistrzem kuchni, by przyrządzić pyszną potrawę. Raclette to jednak nie tylko danie, którego głównym bohaterem jest roztopiony ser. To przede wszystkim pomysł na przyjemne spędzenie wieczoru we dwoje lub ciekawy dodatek do menu na małe przyjęcie. Zestaw do przygotowania raclette, czyli ciągnącego się sera z pysznymi dodatkami, umożliwia roztapianie sera i zapiekanie wybranych przez siebie składników: ryb, warzyw lub mięsa. Będzie ładnie wyglądał na stole, oddawał przyjemne ciepło i… równie przyjemne zapachy. To prezent zarówno dla amatorów domowego gotowania, jak i dla osób, które szukają pomysłów na smaczne i łatwe do przygotowania potrawy.

Dla kawoszy i nie tylko: indukcyjny spieniacz do mleka

Czy pyszna kawa może być jeszcze smaczniejsza i wyglądać jeszcze lepiej? Tak, jeżeli pomyślimy o aksamitnej piance. Spieniacz do mleka dostępny w sklepach Tchibo pozwala za pomocą jednego przycisku przyrządzić kremową piankę: zarówno ciepłą, jak i zimną. Tak podana kawa lub czekolada to świetny dodatek do wieczornego seansu kina domowego, a także do spotkań w gronie najbliższych. Nie trzeba być baristą, by cieszyć się aromatyczną kawą, która wygląda jak zaparzona w najlepszej kawiarni. Obowiązkowy dodatek do prezentu: paczka kawy, by obdarowany mógł od razu cieszyć się z podarunku. Wielbicielom klasyki można podarować ziarna wypalane przy użyciu tradycyjnych bębnowych maszyn prażalniczych, tak, jak robiono to przed 100 laty - Tchibo Barista Espresso oraz Tchibo Barista Caffe Crema. Idealną propozycją dla tych, którzy lubią eksperymentować, będzie pochodząca z Kostaryki Rarität Los Santos Honey z limitowanej serii Raritat. Ta kawa powstała w procesie obróbki miodowej, która nadaje jej wyjątkową słodycz i niepowtarzalny aromat. Smak, w którym można wyczuć nuty cynamonu i śliwki, to idealna propozycja na jesienno-zimowe, a nawet świąteczne popołudnia i wieczory.

Dla spragnionych domowego relaksu: kombinezon rekreacyjny

To jak kocyk i ciepły dres w jednym. Są takie dni, gdy marzymy o przebraniu się w coś ultrakomfortowego i o ukryciu się w domu na kanapie z kubkiem kawy i z ulubionym serialem. By chwile te były jeszcze bardziej beztroskie, warto otulić się wygodnym ubraniem. Kombinezon rekreacyjny, który znajdziemy w sklepach Tchibo, to coś bardziej oryginalnego niż domowy dres. Przyjemnie miękki dzięki przytulnej mieszance materiałowej, i ciepły dzięki przyjemnemu w dotyku wykończeniu wewnętrznej strony. Do tego ma ściągacze przy rękawach i nogawkach, które nadają mu luźnego fasonu. Idealny prezent nie tylko dla domatorek.

Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie domu bez muzyki: głośnik Bluetooth z bezprzewodową ładowarką i lampką LED

To jeden z prezentów, które dzięki estetyce mogą być ozdobą domu, a jednocześnie są bardzo praktyczne. I przy tym poprawiają nastrój: w tym przypadku dzięki muzyce. Ten przydatny gadżet w kształcie estetycznego łuku łączy bezprzewodowy głośnik Bluetooth z ładowarką i lampką LED. Przyda się osobom w każdym wieku, które nie wyobrażają sobie dnia bez muzyki. Łatwo połączyć go z dowolnym smartfonem, który jednocześnie może ładować się na podstawce. A dzięki lampce LED z 3-stopniowym natężeniem wypełni każde pomieszczenie przyjemnym światłem.

Dla wszystkich: skarpetokapcie

Świąteczna klasyka w nowym i jeszcze bardziej przytulnym wydaniu – Skarpetokapcie „zamknięte” w świątecznej skarpecie! To pomysł na prezent dla każdej bliskiej osoby: bo kto nie lubi zimą cieszyć się wygodą podczas długich wieczorów spędzanych w domu z rodziną i przyjaciółmi? Skarpetokapcie mają podszewkę z mięciutkiego pluszu i sprawią, że chwile te będą jeszcze cieplejsze. To uroczy upominek, który może być zarówno prezentem samym w sobie, jak i dodatkiem do domowego dresu lub innej części wygodnej garderoby. Dzięki wielu wzorom dobierzemy je do upodobań każdej bliskiej osoby.

Dla czworonożnych przyjaciół i ich opiekunów: zimowy sweterek dla psa

Podczas świąt nie zapomnijmy o tych ważnych członkach rodziny. Tych puchatych, mruczących i szczekających. Uroczy i przydatny zimą ciepły sweterek dla psa to prezent, który podbije serca zarówno psiaków, jak i ich opiekunów. Ubranko z miłej w dotyku dzianiny ochroni naszego przyjaciela przed śniegiem, deszczem i zimnem. Jest łatwe do zakładania, więc wyjście na zimowy spacer nie będzie wiązało się ze stresem. O jakość i trwałość nie musimy się martwić, a dodatkowo sweterek ten został wykonany z materiałów z recyklingu, więc jest przyjazny dla natury.

Wszystkie prezenty znaleźliśmy w sklepach Tchibo i na Tchibo.pl.