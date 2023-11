Chorosińska w rządzie dwutygodniowym. Była bohaterką wielkiego skandalu

W poniedziałek Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. W jego gabinecie znalazła się też była aktorka "M jak Miłość", a obecnie polityczka PiS Dominika Chorosińska. Była ona przed laty bohaterką sporego skandalu obyczajowego.

Dominika Chorosińska w rządzie. Przed laty była bohaterką skandalu. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Dominika Chorosińska zanim została posłanką Prawa i Sprawiedliwości, była dość rozpoznawalną aktorką telewizyjną i filmową. Wówczas występowała pod swoim panieńskim nazwiskiem, jako Dominika Figurska. Jeszcze do niedawna kojarzona była głównie z popularnym serialem Telewizji Polskiej "M jak miłość".

Nowa ministra w rządzie PiS bohaterką skandalu obyczajowego

Jednak na pewnym etapie jej życia i kariery stała się również bohaterką skandalu obyczajowego. Kilka lat temu, jak podwały media, miała ona romans z kompozytorem Tomaszem Hynkiem.

"To właśnie z nim miała zajść w trzecią ciążę z synem, Józefem. Jej mąż Michał Chorosiński uznał jednak dziecko za swoje" – pisał magazyn "Viva". Następnie jednak polityczka PiS i była aktorka wróciła do męża... Michała Chorosińskiego. Oboje są wierzący i deklarują konserwatywne poglądy. Chorosińska nie raz mówiła w mediach o swojej wierze.

– Często dostaję jakieś prezenty od Pana Boga. Z Bożą pomocą udało nam się uratować nasze małżeństwo po kryzysie... Wiem, że samej, ludzkimi siłami, ciężko byłoby to wszystko pozbierać. I takich cudów mniejszych i większych odkrywam mnóstwo w swoim życiu. Miłosierdzie Boże przez cały czas mnie prowadzi – stwierdziła nowa ministra PiS w rozmowie z idziemy.pl.

A w wywiadzie dla Radia Zet kilka lat temu dodała: – Popełniłam błąd, ale absolutnie dla mnie małżeństwo, wierność jest sprawą nadrzędną, że tak powiem, fundamentalną. Ja wiem, że naprawdę warto jest za wszelką cenę walczyć o małżeństwo, o rodzinę, bo to wszystko, co się przydarzyło w naszym małżeństwie, zdarzyło się 12 lat temu i gdyby nie media, to naprawdę my już byśmy o tym dawno zapomnieli.

Historia związku Dominiki i Michała Chorosińskich

Chorosińska wraz z mężem poznali się na studiach na PWST w Krakowie i doczekała się sześciorga dzieci: Anastazji, Matyldy, Józefa, Piotra i Jana Pawła.

Była aktorka wystąpiła w wielu sztukach: Biesach i Królu Learze w reż. Krzysztofa Jasińskiego, Lalce w reż. Wiktora Rubina, Wszyscy kochamy Barbie w reż. Cezarego Morawskiego oraz Utworze o Matce i Ojczyźnie w reż. Jana Klaty.

W pierwszym filmie zagrała w 1999 roku, ale to role w serialach dały jej największą rozpoznawalność. Szczególnie postać Ewy Nowickiej w niezwykle popularnym wówczas serialu "M jak miłość". Chorosińska (wówczas Figurska) grała tam młodą współpracownicę męża Marysi Mostowiak, Krzysztofa; później została jego kochanką. Chłopaka Ewy, Leszka Skalskiego, w serialu grał mąż aktorki Michał Chorosiński. Do tego, w serialu występowała też ich pierwsza córka, Anastazja.

W 2016 Dominika Chorosińska wystąpiła w filmie Smoleńsk, w którym wcieliła się w rolę wdowy smoleńskiej. W tym samym roku zadebiutowała także w mediach jako prowadząca program "Polska na dzień dobry Weekend" w Telewizji Republika oraz "Moda na rodzinę' na antenie TVP ABC. Rok później została jedną z prowadzących publicystyczno-satyryczne audycje "W tyle wizji" i "W tyle wizji extra" na antenie TVP Info.