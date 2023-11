Wyrusz w niezwykłą "Świąteczną podróż" z Martyną Wojciechowską i W.KRUK

Artykuł PR-owy firmy W.KRUK

W .KRUK zaprasza do „Świątecznej podróży” – najnowszej odsłony kampanii z udziałem ambasadorki, Martyny Wojciechowskiej, Martyna, w naturalnej dla siebie roli podróżniczki wiedzie widza przez gwieździstą ciemną noc, aby spotkać się z bliskimi w wigilijny wieczór. Wspólnym chwilom towarzyszą najpiękniejsze emocje, pełne radości i wzruszeń. Bez względu bowiem na miejsce - czy to na najdalszych krańcach, czy tuż obok domu, najcenniejszym darem jest możliwość bycia blisko tych, którzy są całym światem. To z myślą o nich W.KRUK przedstawia świąteczną ofertę wyjątkowych prezentów.