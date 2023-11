Projekt realizowany na terenie byłego zakładu Żywiec Zdrój z nagrodą

„Owczarnia Edukacyjna” prowadzona przez Fundację Górom zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces” w kategorii Inicjatywy Społeczne. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla znaczenie projektów realizowanych dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Dialog społeczny, udana współpraca organizacji pozarządowej oraz Żywiec Zdrój przyniosła wymierne korzyści w postaci dodatkowych miejsc pracy, jakościowej edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Fot. materiały prasowe

20 listopada Fundacja Górom otrzymała nagrodę za krzewienie kultury i edukację. Pierwsze miejsce w konkursie „Sposób na Sukces”, objętym Patronatem Honorowym Prezydenta RP, zostało przyznane projektowi zrealizowanemu na terenie dawnego zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój. Jak to możliwe, że zamieszkały w nim owce, odbywają się w nim warsztaty edukacyjne oraz produkcja sera?

Historia tego projektu zaczęła się od dialogu z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi. Przez dwa lata firma poszukiwała partnera, z którym mogłaby stworzyć projekt, który nie tylko wpisze się w wartości marki Żywiec Zdrój, ale przede wszystkim będzie realizował cele społeczne, służąc mieszkańcom.

Spotkanie z założycielem Fundacji Górom, Janem Stopką, podczas którego przedstawił niezwykłą i odważną wizję przywrócenia zakładowi jego pierwotnej funkcji - ale również stworzenia miejsca edukacji dzieci i młodzieży, kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu czy zbudowania miejsca wymiany doswiadczeń dla innych organizacji pozarządowych w regionie - zaowocowało bezprecedensową decyzją o przekazaniu majątku Żywiec Zdrój w postaci całego zakładu, w ręce lokalnej fundacji.

W 1993 roku w Cięcinie powstała pierwsza butelka wody Żywiec Zdrój, wcześniej tym miejscu funkcjonowała owczarnia i przetwórnia rolna, która należała do spółdzielni „Juhas”. Po 30 latach dzięki decyzji Żywiec Zdrój oraz olbrzymiemu zaangażowaniu Fundacji Górom udało się wskrzesić historię i w miejscu dawnej owczarni stworzyć nową, tym razem edukacyjną.

Dzięki wspólnym działaniom udowodniliśmy, że to, co wartościowe nie musi odchodzić w zapomnienie, a działający w Polsce biznes czuje się odpowiedzialny za lokalne społeczności, zachęcając jednocześnie innych do podejmowania działań na ich rzecz. Nie byłoby to możliwe bez ogromu pracy Fundacji Górom, która od 2023 prowadzi w tym miejscu hodowlę owiec, owcoterapię, warsztaty z edukacji ekologicznej, regionalnej oraz produkcję sera.

„Jestem bardzo dumny z tej nagrody, zwłaszcza, że projekt „Wracamy do korzeni” w ramach którego powstała Owczarnia Edukacyjna dzieje się na terenie naszej małej ojczyzny. To tutaj w Cięcinie w 1993 roku powstała pierwsza butelka Żywiec Zdrój. Dlatego czujemy olbrzymią satysfakcję z pracy, którą wykonaliśmy w tym miejscu. Mamy nadzieję, że Owczarnia Edukacyjna będzie inspiracją dla innych organizacji pozarządowych oraz biznesu. Udowodniliśmy, że to naprawdę jest możliwe i prywatne firmy mogą w realny sposób troszczyć się o kulturę, tradycję i co najważniejsze robić to z poszanowaniem potrzeb mieszkańców.” – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Żywiec Zdrój.