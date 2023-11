Piękne kosmetyki zawsze są w cenie. 3 propozycje marki Sephora na prezent świąteczny

Na dobre trwa już boom zakupowy napędzany przede wszystkim przez szukających prezentów na gwiazdkę. W tym przypadku zasada "im wcześniej, tym lepiej" świetnie się sprawdza. Podobnie jak celowanie w kosmetyki, które zawsze cieszą się poważaniem jako prezenty świąteczne. A skoro tak, to Sephora, jedna z największych sieci perfumerii w Europie, będzie świetnym wyborem. Oto 3 propozycje kosmetycznej marki na te Święta.

Zestawy kosmetyków Sephora, jednej z największych sieci perfumerii w Europie, będą świetnym wyborem na prezent świąteczny. Oto 3 propozycje marki na te Święta. Chris Vanhove / Unsplash + Sephora

Kosmetyki przywołujące skojarzenia z beztroskimi wakacjami na rajskiej wyspie. Tak można określić ten świąteczny zestaw 5 produktów (olejek, peeling, pachnąca mgiełka, kula, gwiazdka musująca) o zapachu monoi do kąpieli lub pod prysznic. Całość zapakowana w kolorowe i metalowe pudełko idealne do przechowywania ulubionych gadżetów. Do nabycia w perfumeriach stacjonarnych Sephora i na sephora.pl.

Wymarzony prezent dla miłośniczek piękna! Ta paleta do makijażu w edycji limitowanej na Boże Narodzenie składa się z 29 cieni do powiek o różnych efektach i cieniowaniu. Wszystkie stopniowane kolory schowano w pięknym białym holograficznym pudełku z metalu. W zestawie znajduje się też duże lusterko, które przyda się przy nakładaniu cieni. Do nabycia w perfumeriach stacjonarnych Sephora i na sephora.pl.

Czas zatroszczyć się o skórę w czasie zimy. W tym zestawie idealnym dla każdego rodzaju skóry i uniwersalnym jako prezent znalazło się miejsce na 3 niezastąpione kosmetyki do twarzy, które oczyszczą, nawilżą i ochronią skórę. Tymi produktami są żel oczyszczający z prebiotykami, serum nawilżające z kwasem hialuronowym i łagodzący krem z prebiotykami. Do nabycia w perfumeriach stacjonarnych Sephora i na sephora.pl.