Zdrowa i piękna skóra dzięki nauce. Nowoczesne kosmetyki, które zrewolucjonizowały pielęgnację

Naukowcy Instytutu Biologii Doświadczalnej działającego przy Polskiej Akademii Nauk połączyli siły z Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris. Wszystko po to, by pracować nad recepturami kosmetyków zapewniających działanie przeciwstarzeniowe. Wieloletnia współpraca przyniosła efekty: powstała przełomowa linia kosmetyków Authority, która daje szybki efekt odmłodzonej i pełnej blasku skóry.

Fot. Materiały Promocyjne Dr Irena Eris

Co ustalono w trakcie wieloletniej współpracy? Naukowczynie i naukowcy odkryli w komórkach skóry kanały potasowe. Ich aktywowanie prowadzi do wybudzenia komórek ze stanu uśpienia, co za sprawą reaktywacji syntezy kolagenu i elastyny wyraźnie spowalnia starzenie się skóry.

Dzięki temu eksperci marki Dr Irena Eris opracowali technologię, która doskonale sprawdziła się w kosmetykach przeciwstarzeniowych. To światowej klasy rozwiązanie kosmetyczne, chronione już patentem.

Linia Dr Irena Eris Authority to wyjątkowa pielęgnacja, która gwarantuje naukowo potwierdzone, globalne działanie wyraźnie odmładzające skórę. Przełomowe receptury kosmetyków Authority opierają się na autorskim połączeniu peptydu złota oraz opatentowanej technologii wybudzania komórek skóry ze stanu uśpienia. Zadbano też jednocześnie o niezwykłą przyjemność stosowania każdego z nowych produktów.

O jakich kosmetykach mowa? Sprawdzamy.

Kosmetyki z serii Authotrity są w tej chwili dostępne w limitowanym zestawie, w bardzo korzystnej cenie. Specjalne zestawy zostały przygotowane z myślą o okresie świątecznym. To dobra okazja, by przekonać się o ich działaniu lub kupić idealny prezent dla miłośniczek wyrafinowanej pielęgnacji.