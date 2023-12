W Warszawie tramwaj linii 3 jadący w kierunku Gocławka najechał na stojący na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 28. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracują służby. Ruch tramwajowy został wstrzymany, wyznaczono objazdy.

Dwie osoby ranne w zderzeniu tramwajów w Warszawie. Na miejscu pracują służby, wyznaczono objazdy Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W piątek (1.12) w godzinach porannych w Warszawie doszło do zderzenia tramwajów. Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, tramwaj linii 3 w kierunku Gocławka najechał na stojący na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 28.

Zderzenie tramwajów w Warszawie

W wyniku zdarzenia na warszawskiej Pradze dwie osoby zostały ranne, mają stłuczenia. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe i służby. Ruch tramwajowy został wstrzymany.

Zderzenie spowodowało utrudnienia w ruchu, o których poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy

"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Targowa / aleja Solidarności linie 3, 6, 20, 25, 28 zostają skierowane na trasy objazdowe" – oznajmił ZTM.

Linie 3,6 i 28 kierunek Gocławek / Dw. Wschodni (Kijowska) zostają skierowane do pętli Ratuszowa ZOO. Linie 26 i 73 kierunek Gocławek / Dw. Wschodni (Kijowska) zostają skierowane do pętli Czynszowa, natomiast linia 25 w kierunku Banacha kursuje ulicami: Targową, aleja Solidarności, Okopową, Towarową do placu Zawiszy.

Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego

Na szczęście w tym zdarzeniu nie było ciężko rannych ani ofiar. Przypomnijmy, że 9 listopada informowaliśmy o śmiertelnym potrąceniu pieszego przez tramwaj w Warszawie, do którego doszło w okolicy przystanku Grenadierów na alei Jerzego Waszyngtona w Warszawie. Motorniczy miał nie zauważyć tragicznego zdarzenia. Sprawę badają odpowiednie służby.

– Na Waszyngtona u rogu Grenadierów doszło do zdarzenia z udziałem pieszego i tramwaju. Jest to zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu tramwajowym. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalić przyczyny i przebieg tego wypadku – przekazała portalowi rvn24.pl st. post. Alina Maciaszek z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu wypadku był też reporter TVN Warszawa Artur Węgrzynowicz. Usłyszał on od świadków wypadku, że tramwaj "potrącił około 40-letniego mężczyznę i odjechał". – Motorniczy miał tego nie zauważyć – zrelacjonował.

Tramwaj zatrzymano na moście Poniatowskiego. Służby badają, co się dokładnie wydarzyło.