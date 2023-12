Krzysztof Skórzyński i Ewa Drzyzga od pewnego czasu tworzą nowy duet prowadzących w "Dzień dobry TvN". Choć wydaje się, że oboje dobrze się ze sobą dogadują, to dziennikarz w nowym wywiadzie postanowił zdradzić pewien sekret koleżanki z planu. Ujawnił, na jakim punkcie ma "obsesję".

Po wakacjach "Dzień dobry TVN" wróciło z nowym wystrojem i po sporych zmianach w składzie prowadzących. Przypomnijmy, że z programem pożegnało się aż 5 prezenterów. Zostały jedynie dwie pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Paulina Krupińska z Damianem Michałowskim. Utworzono też nowy duet. Do Ewy Drzyzgi, która wcześniej prowadziła format z Agnieszką Woźniak-Starak dołączył Krzysztof Skórzyński – dziennikarz swoją przygodę z "DDTVN" zaczynał u boku Małgorzaty Rozenek-Majdan. Drzyzga i Skórzyński odnaleźli się w swoim towarzystwie. Pracują razem od kilku dobrych miesięcy, więc mają pewne wnioski na temat swoich zachowań czy przyzwyczajeń.

Skórzyński o "obsesji" Drzyzgi. "Ona sama się z tego śmieje"

I tak prowadzący "Dzień dobry TVN" w rozmowie z portalem shownews.pl opowiedziała, jaka za kulisami jest Ewa Drzyzga. Okazuje się, że prezenterka ma swego rodzaju "obsesję" na punkcie higieny.

Pilnuje tego, aby koledzy i koleżanki z planu też przestrzegali pewnych zasad.

– Ewa ma obsesję na punkcie mycia rąk. Przykładowo gdy jesteśmy w kuchni ''Dzień Dobry TVN'' nigdy nie pozwala mi dotknąć czegokolwiek, jeżeli wcześniej nie umyję rąk – wyznał.

Dziennikarz przytoczył konkretną sytuację, kiedy u Drzyzgi "obsesja" wzięła górę. Jej planowy partner musiał się z nią zgodzić, aby móc dalej nagrywać program.

– Kiedyś, jak prowadziliśmy program na sopockim molo, to nie pozwoliła mi chodzić boso, bo uważała, że czymś się zarażę. Powiedziała mi, że jeśli chodzimy po molo, to tylko w butach. Ona ma absolutnego świra na punkcie higieny, dbania o czystość rąk i niedotykania rzeczy, które mogą człowieka czymś zarazić. To nie jest fobia, ona sama się z tego śmieje – dodał.

Mimo wszystko Skórzyński, jak i Drzyzga w wywiadach zapewniają, że dobrze im się ze sobą współpracuje.