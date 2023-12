Filmowe hity dla całej rodziny. Na tej platformie będziecie mieli co oglądać w najbliższym czasie

Rodzinny seans w ramach kina domowego na platformie streamingowej? Do realizacji tego planu na wieczór czy weekend nadaje się znakomicie serwis SkyShowtime. To idealna propozycja dla rodzin mających zwyczaj zasiadać przed telewizorem. Platforma dała się poznać jako biblioteka hitów filmowych niedostępnych gdzie indziej. Grudzień 2023 daje kolejny na to dowód.

Do SkyShowtime, serwisu oferującego dostęp do filmów i seriali w ramach miesięcznej subskrypcji, widzowie w Polsce mają dostęp od lutego 2023 roku. To ostatnia z wielkich platform, która zawitała do naszego kraju. To właśnie w SkyShowtime znaleźć można niejeden wyczekiwany przebój kinowy idealny na rodzinne oglądanie. Poniższe trzy grudniowe premiery to właśnie takie perełki.

Transformers: Przebudzenie bestii

Słynne roboty, które na ekrany kin powróciły latem tego roku, wreszcie po raz kolejny trafiają do świata domowego streamingu! To już siódma część serii kasowych filmów aktorskich, opartej na kultowych zabawkach Hasbro. Kolejny rozdział historii pozaziemskich mechanicznych istot to "wolny" sequel filmu "Bumblebee" (2018), a zarazem prequel "Transformers" (2007). Kosmiczne efekty specjalne, nowe frakcje robotów i legendarny głos Petera Cullena w roli Optimusa Prime'a to zachęty dla wszystkich widzów 12+.

Najnowsza odsłona przygód zmieniających się w pojazdy robotów rozgrywa się w 1994 roku. Dwoje ludzi – były żołnierz armii amerykańskiej Noah Diaz i badaczka artefaktów Elena Wallace – wplątują się w konflikt szlachetnych Autobotów z nowymi wrogami – szalonymi Terrorconami. Do wojny toczonej dookoła świata dołączają jeszcze dwie nowe grupy Transformerów: wyglądające jak bestie Maximale oraz gadzie Predacony. Na szali są losy Ziemi, której zagraża Unicron, istota o niewyobrażalnych rozmiarach i niszczycielskiej sile.

Szybcy i wściekli 10

Seria filmów akcji, których wizytówką stały się niesamowite wyścigi samochodowe oraz spektakularne sceny kaskaderskie, można też uznać za specyficzne kino familijne. Bijący wszelkie rekordy cykl z Vin Dieselem i Michelle Rodriguez w rolach głównych mocno eksponuje bowiem motyw rodziny, nie tylko tej, którą łączą więzy krwi, ale także przyjaźń oraz braterskie/siostrzeńskie więzy. 10. część losów rodziny Toretto i jej zżytej ekipy trafia na małe ekrany ku uciesze widzów 13+.

W przedostatnim rozdziale ultraszybkiej sagi rajdowiec Dominic "Dom" Toretto i jego rodzina stają się celem Dante Reyesa, syna brazylijskiego barona narkotykowego, który zginął w filmie "Szybcy i wściekli 5" (2011). Po 12 latach od tych wydarzeń nieobliczalny przestępca przystępuje do realizacji planu zemsty za śmierć ojca i upadek rodzinnego imperium. W sojuszu z cyberterrorystką Szyfr rozprasza bliskich i przyjaciół Doma po całym świecie: od Los Angeles i Rzymu, przez Rio de Janeiro i Londyn, do Lizbony i Antarktydy!

Super Mario Bros. Film

W to, że pierwszy na ekranach kin film animowany o jednej z najpopularniejszych na świecie postaci z gier wideo odniesie jakiś tam sukces, nikt nie wątpił. Tymczasem amerykańsko-japońska ekranizacja przygód ikony Nintendo przerosła najśmielsze oczekiwania wszystkich. Film zarobił globalnie 1,36 mld dolarów, stając się najlepiej zarabiającą adaptacją gry komputerowej w historii kina. Nadszedł czas, by animowany hit studia Illumination zobaczyli domownicy, w tym najmłodsi!

Powstały na kanwie kultowej serii gier platformowych film, w którym głosów postaciom użyczyli Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy i Jack Black, śledzi perypetie dwóch braci hydraulików włoskiego pochodzenia z Brooklynu. Mario i Luigi otwierają własną firmę, lecz na skutek awarii trafiają do obcego świata. Tam Mario łączy siły z dzielną Księżniczką Peach, władczynią Grzybowego Królestwa, aby powstrzymać Króla Bowsera, tyrana, który więzi jego brata i ma zakusy, by poślubić królewnę oraz podbić wszystkie inne królestwa.

Przebojową animację z wąsatym hydraulikiem obejrzycie wyłącznie w SkyShowtime od 24 grudnia.

