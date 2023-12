Był najpiękniejszym mężczyzną we Włoszech. Teraz postanowił zostać księdzem

Cztery lata temu Edoardo Santini został uznany za najpiękniejszego mężczyznę we Włoszech. Mężczyzna rezygnuje jednak z modelingu na rzecz kapłaństwa. Jak wyznał, poczuł powołanie i postanowił zostać księdzem.

Edoardo Santini rezygnuje z modelingu. Chce być księdzem Fot. Instagram / _edoardosantini_

21-letni Edoardo Santini pochodzi z Castelfiorentino w prowincji Florencja w Toskanii. To tancerz i pływak, który pracował jako model i marzył o aktorstwie. W 2019 roku wziął udział w konkursie na najpiękniejszego mężczyznę we Włoszech, który organizowała włoska organizacja modowa ABE.

Mimo że miał zaledwie 17 lat, wygrał i został obwołany najpiękniejszym Włochem. Zwycięstwo otworzyło mu drogę do modelingu i show-biznesu, a Edoardo dzielił się swoimi zdjęciami na Instagramie.

Santini spędził lata na nauce aktorstwa i pozowaniu przed kamerą, jednak postanowił zupełnie zmienić swoje życie. Mężczyzna wyznał w social mediach, że poczuł powołanie i postanowił zostać katolickim księdzem.

Edoardo Santini, najpiękniejszy mężczyzna we Włoszech 2019, chce być księdzem

Santini, który obecnie przebywa na rekolekcjach w Fiesole koło Florencji, ogłosił swoją decyzję na Instagramie w inspirującym wideo. – W wieku 21 lat wszedłem na drogę ku kapłaństwu, jeśli Bóg zechce – wyznał. Mężczyzna podkreślił jednak, że nic nie jest ostateczne, a na razie chce wsłuchać się w siebie i zobaczyć, czy faktycznie kapłaństwo jest jego powołaniem.

– Czy to się stanie? Nie wiem, jestem tutaj, aby to odkryć. Zrobiłem ten krok, który mnie przerażał, który nie pozwalał mi być całkowicie sobą i będę gotowy powiedzieć: "Nie, jednak się myliłem". Ale jednego jestem pewien: nie będę żałował tej podróży, ponieważ mogę teraz krzyczeć: 'jestem Edoardo, mam 21 lat i jestem szczęśliwy'" – powiedział.

Santini wyjawił, że w tym samym wieku, 21 lat, jego ojciec "podjął decyzję o poślubieniu jego mamy, bo była w ciąży".

– Moja mama w wieku 21 lat została mamą, podczas gdy ja wyruszam, aby zostać księdzem. W ostatnich latach miałem okazję spotkać chłopców, którzy pokazali mi, co to znaczy być Kościołem i dali mi siłę do zadawania sobie tego pytania, które mam w sobie dziecka, ale różne obawy uniemożliwiały mi jego zgłębienie – słyszymy dalej w wideo na Instagramie.

Najpiękniejszy mężczyzna we Włoszech 2019 w ubiegłym roku zrobił "pierwszy krok" i zamieszkał z dwoma kapłanami.

– To było najpiękniejsze doświadczenie mojego życia. Doświadczenie, które pozwoliło mi poznać braci i znaleźć odpowiedź w codzienności, mimo że oczekiwałem, że przyjdzie ona z samej góry. Pod koniec roku naturalne było dla mnie zapytanie biskupa o przyjęcie na okres propedeutyczny, który poprzedza seminarium. Teraz studiuję teologię, służę w dwóch parafiach we florenckiej diecezji – wyznał Santini.

Edoardo podkreślił, że jego decyzja nie była łatwa, bo bał się opinii otoczenia. – Tak naprawdę zbudowałem więcej murów, niż faktycznie istniało. Są i tacy, którzy obgadują mnie za plecami, i tacy, którzy nie mają problemu powiedzieć mi, że jestem rozczarowaniem (nawet w mojej rodzinie). Ale są też tacy, którzy mnie wspierają. Wierzący i niewierzący – zaznaczył.

Santini na razie odłożył na bok "pracę jako model, aktorstwo i taniec, bo jednak jedno oznacza nieuniknione odrzucenie drugiego". Z niczego jednak nie rezygnuje na sto procent. – W ostatnich latach spotkałem cudownych ludzi, którzy wiele mi dali i pozwolili mi doświadczyć sztuki. Nie rezygnuję z tego wszystkiego, bo moje pasje są częścią mnie, ale będę inaczej je przeżywał, w innych kontekstach – podkreślił.