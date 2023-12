D o tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Jaszczów w województwie lubelskim. Trzech pracowników kolei odśnieżało tory za pomocą tzw. dmuchawy. Trudno powiedzieć, jak to się stało, ale jeden z nich został potrącony przez pociąg i zmarł. Jest jedna teoria, co mogło się do tego przyczynić.





Trzech pracowników kolei odśnieżało tory. To, co stało się później, było makabryczne

Agnieszka Miastowska

