Wiadomo, do kiedy będą trwały kontrole na granicy z Polską. "Te środki działają"

Rzecznik niemieckiego MSW poinformował, że minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser przedłuża kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią do 15 grudnia. Zostanie to zgłoszone Komisji Europejskiej w Brukseli. "Ogólnie celem kontroli jest powstrzymanie coraz bardziej pozbawionej skrupułów i brutalnej działalności przestępczej przemytników ludzi" – powiedział rzecznik.

Rzecznik, który przekazał informację o przedłużeniu kontroli na granicy, powiedział, że od 16 października na granicy z Polską wykryto około 3,3 tys. nielegalnych wjazdów, a 1,1 tys. nieautoryzowanym wjazdom udało się zapobiec. – Oznacza to, że te środki działają i należy je w tej chwili kontynuować – stwierdził przedstawiciel MSW. Dodał również, że jeśli ktoś zostanie zatrzymany na granicy i wyraźnie zaznaczy, że chce ubiegać się o azyl, zazwyczaj otrzymuje pozwolenie na wjazd do Niemiec.

Jaki jest główny cel kontroli? Jak przekazał rzecznik, chodzi o powstrzymanie coraz bardziej pozbawionej skrupułów i brutalnej działalności przestępczej przemytników ludzi. – Na przykład, ponad 30 przemytników zostało ostatnio zatrzymanych na granicy polsko-niemieckiej – podkreślił.

Jak już pisaliśmy w naTemat, niemieckie media podkreślały także, że szczególnie granice z Polską, ale także z Czechami są "pod dużą presją migracyjną". Według raportu Policji Federalnej, od początku marca do połowy kwietnia 2023 r. na polskiej granicy wykryto 3093 nielegalne przekroczenia granicy, a na granicy z Czechami – 1060. A dalszego znacznego wzrostu liczby przyjazdów należy się spodziewać w miesiącach letnich.

Kontrole graniczne trwają od października

Przypomnijmy, że Nancy Faeser szefowa MSW ogłosiła, że 16 października wprowadzone zostaną stacjonarne kontrole na granicach RFN z Polską, Czechami i Szwajcarią początkowo na 10 dni. Od tego czasu kilkakrotnie je przedłużano. Także na granicy z Austrią prowadzone są kontrole. W uzasadnieniu swoich działań niemieckie MSW wskazuje wysoką liczbą nielegalnych przyjazdów i działalnością przemytniczą. Jak już informowaliśmy w naTemat, kontrole na granicy mają ograniczyć nielegalny przerzut migrantów do RFN. Ich liczba w ostatnim roku dramatycznie wzrosła, gminy skarżą się, że nie dają rady przyjmować więcej migrantów. Ośrodek recepcyjny w pobliskim Eisenhuettenstadt zapełniony jest w 90 procentach, a jego rozbudowa przeciąga się w czasie. Tylko od stycznia do początku października niemiecka policja zarejestrowała na wszystkich granicach RFN 98 tysięcy nielegalnych wjazdów. To więcej niż w roku 2022, kiedy to granicę bez zezwolenia przekroczyło prawie 92 tys. osób. Już w dniu wprowadzenia kontroli granicznych policja we Frankfurcie nad Odrą zatrzymała na moście granicznym ze Słubicami 27 osób. Byli to obywatele Bangladeszu, Chin, Indii oraz Syrii. Na południu Brandenburgii zatrzymano zaś pięciu obywateli Iranu. Według policji większość tych osób została przewieziona do ośrodków recepcyjnych w Niemczech, natomiast dwie zostały odesłane do Polski.