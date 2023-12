Dziś światowy dzień herbaty. Wiemy dokładnie, jakiego naparu dzisiaj potrzebujesz

Niezależnie od waszego ogólnego stosunku do zimy, musicie przyznać, że gorąca herbata nigdy nie smakuje tak cudownie, jak teraz. Jeśli więc przez cały dzień marzycie tylko o tym, aby jak najszybciej zostawić mroźną aurę za drzwiami i wślizgnąć się pod kocyk z kubkiem aromatycznego naparu w rękach, mamy dla was coś specjalnego: wybór zimowych herbatek od marki TEEKANNE.

Fot. 123rf.com / saulich

Herbata jest jednym z najczęściej przygotowywanych napojów na świecie. Liczba wypijanych codziennie filiżanek liczy się w miliardach. Ilu dokładnie? Tu oczywiście trudno o dokładność. Niektóre źródła mówią o trzech, inne o pięciu. I mówimy tu tylko o naparach z liści herbaty, a przecież na co dzień w naszych kubkach i filiżankach goszczą również różnorodne napary z ziół, czy owoców.

I takie „herbatki” w trakcie Światowego Dnia Herbaty należy celebrować równie hucznie, zwłaszcza że zimą niektóre z nich pełnią szczególną funkcję: momentalnie sprawiają, że wokoło robi się cieplej - i nie chodzi tu tylko o rozgrzanie zziębniętych na mrozie rąk. Aromat cynamonu, pieczonego jabłka, korzennych ciasteczek natychmiast przywołuje świąteczne wspomnienia. Czy w kompozycjach TEEKANNE odnajdziecie te najpiękniejsze? Sprawdźmy!

„Apple & Cinnamon”

Prosta, klasyczna kompozycja jabłek z cynamonem to najłatwiejszy sposób, aby na moment powrócić do czasów dzieciństwa i wspomnienia babcinej szarlotki. A może ryżu zapiekanego z jabłkami i polanego śmietankową pierzynką? Niezależnie od waszych kulinarnych skojarzeń, ta kompozycja TEEKANNE, idealnie sprawdzi się podczas pierwszych zimowych chłodów. Korzenny aromat otuli was aromatycznym ciepłem, soczystość jabłka w połączeniu z subtelną nutką skórki pomarańczy jednocześnie pomoże nabrać sił.

„Let it Snow”

Jeśli wam też maliny od zawsze bardziej kojarzą się z zimą, niż z latem, pokochacie tę wyjątkową propozycję od TEEKANNE . Ta herbatka to połączenie bezy z waszej ulubionej cukierni, obficie polanej malinami ze słoiczka ze spiżarni waszej babci. Idealne połączenie słodyczy i pysznych, owocowych nut. A do tego na ciepło!

„Winter Time”

Jak wskazuje nazwa, jeśli poszukujecie smaku, będącego kwintesencją zimowej aury, to już go znaleźliście. W niepozornej torebce zamknięte zostały aromaty jabłka, - skórki pomarańczowej oraz, uwaga, pysznych słodkich herbatników migdałowych. Teraz możecie rozkoszować się ich cudownym smakiem, kiedy tylko macie ochotę. I to bez wyrzutów sumienia - boski smak herbatek jest praktycznie pozbawiony kalorii.

„Magic Moments”

Pomyślcie o spotkaniu z najbliższymi. O tym momencie w roku, kiedy wszyscy zwalniają: kiedy znajduje się czas, żeby usiąść spokojnie z kubkiem herbaty w fotelach, żeby rozmawiać, słuchać, śmiać się, spędzać ze sobą czas. Sięgnijcie wtedy po „Magic Moments”: rozgrzewający aromat dojrzałych owoców, winogron i rumu sprawi, że piękne, świąteczne wspomnienia jeszcze mocniej zapiszą się w waszej pamięci. Co ważne, już zawsze będziecie mogli do nich wrócić, kiedy tylko będziecie chcieli - wystarczy zaparzyć kubek herbatki TEEKANNE.